Tízmillió forintos hírt vitt a faluba a tanácsnok

A Magyar Falu Program több mint 10 millió forintos támogatásának köszönhetően megújul Körösnagyharsányban a Petőfi utca egy szakaszán az útburkolat – ismertette Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka, és átadta a támogatásról szóló táblát Győri Zoltán polgármesternek. A Facebook-oldalán kiemelte, hogy a fejlesztés nagy segítséget jelent majd a helyieknek a mindennapi közlekedésben.

Győri Zoltán polgármester és Kónya István tanácsnok. Fotó: Kónya István Facebook-oldala