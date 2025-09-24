szeptember 24., szerda

Beruházás

2 órája

Tízmillió forintos hírt vitt a faluba a tanácsnok

Tízmillió forintos hírt vitt Körösnagyharsányba a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.

Licska Balázs

A Magyar Falu Program több mint 10 millió forintos támogatásának köszönhetően megújul Körösnagyharsányban a Petőfi utca egy szakaszán az útburkolat – ismertette Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka, és átadta a támogatásról szóló táblát Győri Zoltán polgármesternek. A Facebook-oldalán kiemelte, hogy a fejlesztés nagy segítséget jelent majd a helyieknek a mindennapi közlekedésben.

Megújul Körösnagyharsányban a Petőfi utca egy szakaszán az útburkolat
Győri Zoltán polgármester és Kónya István tanácsnok. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
