Érkeznek a nevek: népszerű zenekarok, fellépők az idei kolbászfesztiválon

Sorra jelentik be a szervezők, hogy kik koncerteznek majd az idei békéscsabai gasztroünnepen. Jön a Csabai Kolbászfesztivál!

Nyemcsok László

A 28. Csabai Kolbászfesztivált október 23-26. között rendezik meg Békéscsabán,  a Csaba Parkban. A legnagyobb érdeklődés a nemzetközi kolbászgyúró versenyt kíséri, ekkor sok száz csapat gyúr, ezt a versenyt idén október 25-én, szombaton tartják. A fesztivál azonban – hagyományainak megfelelően – nem csak a gasztronómiai élvezetekről szól, hanem zenei élményeket is kínál.

A Csabai Kolbászfesztivál a jó koncertekről is szól
A kolbászfesztiválon természetesen a kolbászé a főszerep, de a zenei élmények is maradandó emlékek.
Fotó: Beol-archívum

Ők már tuti, hogy fellépnek idén

Jön a Halott Pénz, a Gypo Circus & Szirota Jennifer, Bohemian Betyars, Parno Graszt, Beton.Hofi, Dánielfy és a Neoton Família. Hasonlóan a Follow The Flow és a 3+2 Zenekarhoz, a Tárkány Művekhez, Szalonna és Bandájához és Kacajhoz. És hamarosan érkeznek az újabb bejelentések...

Korda György és Balázs Klári tavalyi koncertjéről máig beszélnek

Kolbászfesztivál: olyan verseny is lesz, ami még soha nem volt

Korábban azt is megírtuk, az idei fesztivál olyan versennyel is bővül, ami még soha nem volt.

 

 

