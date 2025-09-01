4 órája
Érkeznek a nevek: népszerű zenekarok, fellépők az idei kolbászfesztiválon
Sorra jelentik be a szervezők, hogy kik koncerteznek majd az idei békéscsabai gasztroünnepen. Jön a Csabai Kolbászfesztivál!
A 28. Csabai Kolbászfesztivált október 23-26. között rendezik meg Békéscsabán, a Csaba Parkban. A legnagyobb érdeklődés a nemzetközi kolbászgyúró versenyt kíséri, ekkor sok száz csapat gyúr, ezt a versenyt idén október 25-én, szombaton tartják. A fesztivál azonban – hagyományainak megfelelően – nem csak a gasztronómiai élvezetekről szól, hanem zenei élményeket is kínál.
Ők már tuti, hogy fellépnek idén
Jön a Halott Pénz, a Gypo Circus & Szirota Jennifer, Bohemian Betyars, Parno Graszt, Beton.Hofi, Dánielfy és a Neoton Família. Hasonlóan a Follow The Flow és a 3+2 Zenekarhoz, a Tárkány Művekhez, Szalonna és Bandájához és Kacajhoz. És hamarosan érkeznek az újabb bejelentések...
Korda György és Balázs Klári tavalyi koncertjéről máig beszélnek
Kolbászfesztivál: olyan verseny is lesz, ami még soha nem volt
Korábban azt is megírtuk, az idei fesztivál olyan versennyel is bővül, ami még soha nem volt.
