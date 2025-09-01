Érkeznek a nevek: népszerű zenekarok, fellépők az idei kolbászfesztiválon

A 28. Csabai Kolbászfesztivált október 23-26. között rendezik meg Békéscsabán, a Csaba Parkban. A legnagyobb érdeklődés a nemzetközi kolbászgyúró versenyt kíséri, ekkor sok száz csapat gyúr, ezt a versenyt idén október 25-én, szombaton tartják. A fesztivál azonban – hagyományainak megfelelően – nem csak a gasztronómiai élvezetekről szól, hanem zenei élményeket is kínál.

A kolbászfesztiválon természetesen a kolbászé a főszerep, de a zenei élmények is maradandó emlékek.

Ők már tuti, hogy fellépnek idén

Jön a Halott Pénz, a Gypo Circus & Szirota Jennifer, Bohemian Betyars, Parno Graszt, Beton.Hofi, Dánielfy és a Neoton Família. Hasonlóan a Follow The Flow és a 3+2 Zenekarhoz, a Tárkány Művekhez, Szalonna és Bandájához és Kacajhoz. És hamarosan érkeznek az újabb bejelentések...

