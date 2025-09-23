szeptember 23., kedd

Az év bulija

1 órája

Sorra jönnek a friss hírek, érdekességek, fellépők a kolbászfesztiválról

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál#középiskolás#kolbászgyúrás#verseny#egyetemista

Közeledik a Csabai Kolbászfesztivál időpontja (október 23-26.), így szinte napi rendszerességgel jelennek meg új hírek, információk, az ingyenes belépőhöz jutás lehetőségei. Emellett vészesen fogynak a versenyekre az asztalok is, ennek is utánanéztünk.

Nyemcsok László

Amit mindenképp jó tudni a Csabai Kolbászfesztivál kapcsán, hogy a csütörtök és a péntek, (október 23-24.) is munkaszüneti nap lesz. Október 23. nemzeti ünnepünk, a pénteki napot korábban dolgozzuk le.

A kolbászfesztivál egyik fénypontja a középiskolások és egyetemisták gyúróversenye
A Csabai Kolbászfesztivál egyik fénypontja a középiskolások és egyetemisták gyúróversenye

Ingyenbelépő is összejöhet a Csabai Kolbászfesztivál nyitónapjára

Nem véletlen tehát, hogy az érdeklődés folyamatosan nő a kolbászfesztivál iránt, amit a fellépők sokasága, kedveltsége is generál. Most például megjelent, miként nyerhetnek a szerencsések ingyenbelépőt a csütörtöki napra. Nincs más dolguk, mint hogy megírják kommentben a Csabai Kolbászfesztivál Facebook-bejegyzésénél, melyik fellépőt várják a legjobban a csütörtöki napon, és megosszák a bejegyzést. Mindezt szeptember 28-án éjfélig tehetik meg. Szeptember 29-én sorsolnak, és öt szerencsés nyertes 1-1 belépőt vihet haza!

A versenyasztalok vészesen fogynak

A középiskolások és egyetemisták ifjúsági kolbászgyúróversenyét október 24-én, pénteken 10 órától rendezik meg a kolbászfesztivál helyszínén, a CsabaParkban. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes mihamarabb jelentkezni, mert a versenyasztalok vészesen fogynak. Minden asztal mellé öt napijegy is jár.

Érkezik a Bohemians Betyárs és a Parno Graszt is

A pénteki gyúrás alatt a jó hangulatról DR BRS gondoskodik, este pedig fellép többek között:

  • Beton.Hofi
  • Bohemian Betyars
  • Parno Graszt
  • Gypo Circus x Szirota Jennifer
  • Dánielfy
  • Budai House Clique és még sokan mások.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Van egy bónuszlehetőség is a kolbászfesztivál nyitónapján

Korábban írtunk arról, szélsebesen fogynak a szálláshelyek a kolbászfesztiválra, de aki időben lép, talál még szabad ágyat.

Pusztai Adrienn, a Csabai Rendezvényszervező Kft. munkatársa korábban elmondta hírportálunknak, hogy szeptember 30-ig még olcsóbbak a napijegyek, a bérletek az év csabai bulijára. Van ugyanakkor egy bónuszlehetőség is, ugyanis a nyitónapon, amikor az óvodások és általános iskolások kolbászgyúróversenyét rendezik meg 10 órától, aki 14 óráig felkeresi a fesztivált, annak nem kell belépőt fizetnie, és ott tartózkodhat egész nap.

 

 

