Hetek óta látták kóborolni, most menhelyen várja a gazdáját

Újkígyós környékén, a Wenckheim kerékpárút mentén fogták be ezt a barátságos kutyát szeptember 16-án, és Békéscsabára, a Kétegyházi úton található menhelyre szállították. A visszajelzések alapján már hetek óta kóborolt a településen, és a helyiek gondoskodtak róla – étellel és vízzel látták el.

A Wenckheim kerékpárút közelében talált kutya

– Chipet nem találtunk benne. Gazdája oltási könyv bemutatása és a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolása ellenében chipezve és veszettség ellen oltva kaphatja vissza – olvasható a Csabai Állatvédők Khe Facebook-oldalán.