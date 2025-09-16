Chip nélkül
Hetek óta látták kóborolni, most menhelyen várja a gazdáját
A Wenckheim kerékpárúton fogtak be egy gyönyörű kutyát, de chipet nem találtak benne.
Újkígyós környékén, a Wenckheim kerékpárút mentén fogták be ezt a barátságos kutyát szeptember 16-án, és Békéscsabára, a Kétegyházi úton található menhelyre szállították. A visszajelzések alapján már hetek óta kóborolt a településen, és a helyiek gondoskodtak róla – étellel és vízzel látták el.
– Chipet nem találtunk benne. Gazdája oltási könyv bemutatása és a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolása ellenében chipezve és veszettség ellen oltva kaphatja vissza – olvasható a Csabai Állatvédők Khe Facebook-oldalán.
