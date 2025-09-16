szeptember 16., kedd

Chip nélkül

1 órája

A kerékpárúton fogták be a gyönyörű kutyát, most mindenki a felelőtlen gazdát keresi

A Wenckheim-kerékpárúton fogtak be egy gyönyörű kutyát, de chipet nem találtak benne.

Beol.hu

Újkígyós környékén, a Wenckheim kerékpárút mentén fogták be ezt a barátságos kutyát szeptember 16-án és Békéscsabára, a Kétegyházi úton található menhelyre szállították. A visszajelzések alapján már hetek óta kóborolt a településen, és a helyiek gondoskodtak róla – étellel és vízzel látták el.

Wenckheim kerékpárút mentén talált barátságos kutya
A Wenckheim kerékpárút közelében talált kutya

– Chipet nem találtunk benne. Gazdája oltási könyv bemutatása és a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolása ellenében chipezve és veszettség ellen oltva kaphatja vissza – olvasható a Csabai Állatvédők Khe Facebook-oldalán.

Egy másik kutya története szerencsésesen alakult

Számkivetettségből, a dögtelep nyomorából menekült, mostantól aranyélet vár a házi kedvencre. Happy, ahogy az állatmentők elnevezték ezt a tacskó kutyát hetekkel ezelőtt gyulai, örökbefogadójánál éli boldog életét.

 

 

