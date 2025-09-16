Rohammentőt is riasztottak a kisiklott vonathoz

Kisiklott vonat: a helyszínre rohammentő is érkezett.

Kisiklott vonat: egy Mercedesszel ütközött. Forrás: Bihari Napló

Kisiklott vonat Nagyszalontánál

Egy Békéscsabáról induló személyvonat kisiklott Nagyszalonta közelében, miután egy Mercedes autóval ütközött a vasúti átjáróban. Az autóban utazó nő és kutyája, valamint a vonat vezetője és három utasa is sértetlenül megúszta az esetet. A helyszínre tűzoltók és rohammentők érkeztek, a forgalom pedig átmenetileg szünetelt Kötegyán és Nagyszalonta között, ahol pótlóbusz szállította az utasokat.

Álrendőr a metróban – gimnazista leplezte le

Szeptember 13-án a Nyugati téri metróállomáson egy 42 éves férfi rendőregyenruhában próbált elvegyülni a tömegben. A gimnazista fiatal, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készül, észrevette a gyanús férfit, majd értesítette a valódi rendőröket.

Az álrendőr alaposan pórul járt. Forrás: Rendészeti Államtitkárság

Figyeld az utat! – ROADPOL akció Békésben

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismét csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) országos közlekedésbiztonsági akciójához. A cél, hogy felhívják a figyelmet a vezetés közbeni figyelemelterelő tényezőkre.

A Roadpol akció fontos szerepet tölt be a balesetmegelőzés erősítésében Fotó: Bencsik Ádám

Új lendületet kapott a vasútvonal

Befejeződött a pályafelújítás Hódmezővásárhely és Orosháza között: megszűntek a korlátozások, új peronok épültek Orosházán, és ismét 80 km/órával haladhatnak a vonatok. A pontosság várhatóan 90%-ra javul, decemberre pedig a teljes szakasz megújul.

A Szeged-Békéscsaba vonalon közlekedő vonatok melletti peronokat megemelték Orosházán. Fotó: Lehoczky Péter

Csabai Kolbászfesztivál – zenés és gasztronómiai élmények

Idén október 23–26. között rendezik meg a Csabai Kolbászfesztivált Békéscsabán, a CsabaPark környékén. A négy nap alatt fellép többek között a Csík Zenekar, a Parno Graszt és a Halott Pénz. A programok között kolbász- és töltöttkáposzta-főző versenyek, valamint nemzetközi kolbászgyúró verseny is szerepel. A nyitónapon délutánig ingyenes a belépés, a napijegyek és bérletek elővételben kedvezőbb áron érhetők el.

A Csabai Kolbászfesztivál idén is az év egyik legnagyobb bulija lesz. Fotó: Beol-archívum

Kóbor kutyát találtak Újkígyós közelében – gazdáját keresik

A Wenckheim kerékpárúton találtak egy barátságos kutyát, amely már hetek óta kóborolt Újkígyós környékén. A helyiek gondoskodtak róla, étellel és vízzel látták el. A kutyát Békéscsabára, a Kétegyházi úton található menhelyre szállították. Chipet nem találtak benne. Gazdája oltási könyv bemutatása és a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolása ellenében chipezve és veszettség ellen oltva kaphatja vissza.