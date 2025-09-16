1 órája
Rohammentőt is riasztottak a kisiklott vonathoz
A Nyugati téri metróállomáson egy férfi ál‑rendőregyenruhában próbált elvegyülni a tömegben, de egy éber gimnazista leleplezte. Továbbá kisiklott vonathoz riasztották a rohammentőket. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 16-án.
Kisiklott vonat: a helyszínre rohammentő is érkezett.
Kisiklott vonat Nagyszalontánál
Egy Békéscsabáról induló személyvonat kisiklott Nagyszalonta közelében, miután egy Mercedes autóval ütközött a vasúti átjáróban. Az autóban utazó nő és kutyája, valamint a vonat vezetője és három utasa is sértetlenül megúszta az esetet. A helyszínre tűzoltók és rohammentők érkeztek, a forgalom pedig átmenetileg szünetelt Kötegyán és Nagyszalonta között, ahol pótlóbusz szállította az utasokat.
Álrendőr a metróban – gimnazista leplezte le
Szeptember 13-án a Nyugati téri metróállomáson egy 42 éves férfi rendőregyenruhában próbált elvegyülni a tömegben. A gimnazista fiatal, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készül, észrevette a gyanús férfit, majd értesítette a valódi rendőröket.
Figyeld az utat! – ROADPOL akció Békésben
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismét csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) országos közlekedésbiztonsági akciójához. A cél, hogy felhívják a figyelmet a vezetés közbeni figyelemelterelő tényezőkre.
Új lendületet kapott a vasútvonal
Befejeződött a pályafelújítás Hódmezővásárhely és Orosháza között: megszűntek a korlátozások, új peronok épültek Orosházán, és ismét 80 km/órával haladhatnak a vonatok. A pontosság várhatóan 90%-ra javul, decemberre pedig a teljes szakasz megújul.
Csabai Kolbászfesztivál – zenés és gasztronómiai élmények
Idén október 23–26. között rendezik meg a Csabai Kolbászfesztivált Békéscsabán, a CsabaPark környékén. A négy nap alatt fellép többek között a Csík Zenekar, a Parno Graszt és a Halott Pénz. A programok között kolbász- és töltöttkáposzta-főző versenyek, valamint nemzetközi kolbászgyúró verseny is szerepel. A nyitónapon délutánig ingyenes a belépés, a napijegyek és bérletek elővételben kedvezőbb áron érhetők el.
Kóbor kutyát találtak Újkígyós közelében – gazdáját keresik
A Wenckheim kerékpárúton találtak egy barátságos kutyát, amely már hetek óta kóborolt Újkígyós környékén. A helyiek gondoskodtak róla, étellel és vízzel látták el. A kutyát Békéscsabára, a Kétegyházi úton található menhelyre szállították. Chipet nem találtak benne. Gazdája oltási könyv bemutatása és a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolása ellenében chipezve és veszettség ellen oltva kaphatja vissza.
Három napon át minden a vonatokról szól, újra jön a mozdonyparádé!