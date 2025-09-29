Drámai búcsú: megszólaltak a TV2 sztárjai a távozás után

Elképesztő képsoroknak lehettek szemtanúi a nézők csütörtök este, amikor Lili és Milán eljegyzés helyett külön utakon távoztak a show-műsorból. A Kísértés szigete tette a dolgát, jelen esetben úgy, hogy elszakította egymástól a szerelmeseket. De mi történt a műsor után?

Milán átadja a gyűrűt Lilinek – és ezzel véget ér számára a Kísértés története. Fotó: Tv2play

A Kísértés szereplői óriási kihívásnak vannak kitéve, hiszen heteken keresztül nem találkozhatnak párjukkal, ezzel párhuzamosan szembe kell nézniük a csábítás veszélyeivel is. Lili és Milán magabiztosan érkezett a műsorba, az érzelmi hullámvasutat azonban ők sem tudták elkerülni. Milán egy ponton úgy érezte, nem akarja tovább folytatni a kihívást és egyedül távozna a szigetről – írta a Borsonline.hu

Milán és Lili drámai érzelmi kihívásai a Kísértés 2025 forgatásán

„Azt hiszem, más volt a szeretetnyelvünk”– fogalmazott Milán.

A férfi elárulta, hogy a forgatás időszaka rendkívül megterhelő volt számára érzelmileg, hiszen külön kellett válnia párjától, ami önmagában véve is bizonyos szintű trauma.

„Az elején nyilván feszültebb voltam, de lassan azért oldódtam. Az adásokban most egy sokkal visszafogottabb énemet láttam, s bár engem azért befolyásolt a kamerák jelenléte, alapvetően egy beszédes, jó kedélyű srácnak tartom magamat”- kezdi Milán.

Az ominózus, majdnem-lánykérés után az egykori pár rengeteget beszélgetett, hiszen volt miről, de alapvetően abban egyetértenek, hogy békében tudták tisztázni a történteket.

S hogy mi a helyzet a gyűrűvel?

Milán csak annyit mondott:

„Nagyon készültem erre a lánykérésre, sajnos nem így alakult, de én nem haragszom rá egyáltalán.”

Lili szintén csalódással távozott, de ennek volt jó oldala is. A fiatal lány szerint neki volt a legtanulságosabb A Kísértés 2025 utazásában részt venni, mert olyan dolgokra döbbent rá saját magával kapcsolatban, amelyekre itthon nem tudott volna.

Lili alátámasztotta a Milán által mondottakat, vagyis, hogy a forgatás után rengeteget beszélgettek egymással és bár sok idő eltelt azóta, az adások most alaposan feltépték a sebeket.

A történet azonban itt még nem ér véget, mert Lili kapott egy újabb lehetőséget: fontos döntés előtt áll – vajon folytatná a játékot Bazsival?