Tüskés károk

2 órája

Alattomos csapdát rejtenek a város kerékpárútjai, sorra hullanak el a biciklisek

Címkék#kerékpáros#királydinnye tüske#szakember#defekt#gumi

Olyan növény szórja a tüskés magját, ami a kerékpárosok legnagyobb ellensége. Bringapusztító a királydinnye tüske, elöl-hátul defektet okoz. Azt hallottuk, néhányan már le is tették kedvencüket, a kerékpározás már nem élmény, hanem drága mulatság lett ebben a városban.

Csete Ilona

Miféle bringásokat bosszantó jelenség miatt háborognak az emberek? A királydinnye tüske szezonjáról írnak azok a kommentelők, a kerékpározás szerelmesei, akik vagy a munkájuk, vagy a szabadidős hobbijuk miatt naponta pattannak kerékpárjaik nyergébe. De nem biztos, hogy célba is érnek...

Királydinnye tüske megnehezíti a kerékpárosok életét
Királydinnye tüske: szaporodik nagyon, közben a kerékpárosok életét megkeseríti. Fotó: Illusztráció

Kerékpárosok panaszáradata lepte el a közösségi felületeket, mert a város köztereit, a kerékpárutakat ellepte a királydinnye tüskéje. Íme, néhány pórul járt, akik megfogalmazták sztorijukat.

A királydinnye tüske senkit, semmit nem kímél

  • Orosháza egyik élelmiszer-áruházánál volt fűnyírás, a vasút mellett is vigyázzatok! Kettő az elsőben, kettő a hátsóban volt; Én az alvégi temetőben szedtem össze; Beléptem én is a defektesek klubjába; Én is így jártam, első, hátsó kerékből összesen legalább 10-et kiszedtem – panaszolták sokan az orosházi csoportban. Az ok nem más, mint a királydinnye apró, vagy éppen nagyobb tüskéje. Más a babakocsi kerekeivel szedte össze.
  • Sajnos tele van vele a város. Ha levágják, az a legrosszabb, mert még jobban terjed, szóródik. Azt veszem észre, hogy a fűnyírások után, mindenhol a bicikliúton hagyják a levágott füvet. Van az a seprűs autója Orosházának, nem ártana, ha kerékpárutakat is söpörné – tettek ajánlást a kommentelők.
  • A felüljáró mindkét oldalán az útszélén és az úttest is tele van vele, vigyázzon mindenki – adták meg a legtüskésebb helyek koordinátáit egymásnak az orosháziak.

A defekt miatt nagyobb a forgalom, de ez nem a megoldás

Volt, aki mindenkinek defekttűrő abroncsot javasolt, vagy azt, hogy tömör gumikkal megúszható a defekt. Amikor beléptünk a város egyik kerékpáros szaküzletébe, egy hölgy is akkor érkezett gyalogosan, mert a kerékpárjának a kerekét éppen szervizelték. Királydinnye okozta a defektet az ő esetében is. Az OMTK-pálya környékén szedte össze a növény tüskéit.

– Régen a vasúti rakodónál volt sok ebből a növényből, az ott bringázó srácok is sok defektet összeszedtek. Mára a város minden pontja „fertőzött”. A kerékpárok gumija nagyon érzékeny. Érdemes a kereket naponta átnézni, átpörgetni, nem minden esetben szúrja át a külsőt a tüske. Én is bringás vagyok, javaslom, ami zöld, ott senki nem spórolja meg az útját, ne hajtson át rajta. Esztétikus növény, páfrányos a levele, sárga a virága, városunkban rettentően elszaporodott – tette hozzá Pataki László, aki azt is tapasztalja, a rengeteg kudarcélmény, defekt miatt sokan már letették a kerékpárjukat.

– Nem normális dolog, hogy a defekt javítása után újra és újra csináltatni kell a bringákat. Elmegy az emberek kedve a kerékpározástól.

Mi a megoldás a tüskés gyomnövény ellen?

Megkérdeztük a szakembert: defekttűrő gumi a megoldás?

Léteznek olyan gumik, 26-os, 28-as méretben, amiknek annyira vastag a futófelülete, hogy hiába áll bele a tüske, nem jut beljebb. Persze, megoldás ez, de nem olcsó. Az állandó szervizeltetést egy idő után feladják a bringatulajdonosok. A királydinnye kiirtása célszerűbb volna a közterületekről, azzal elejét venni annak, hogy a következő évben szaporodjon tovább. A fűnyírás valójában újabb szétszóródást eredményez.

Megkérdeztük az orosházi kertépítő, kertfenntartó Soós Bélát, akihez szintén eljutott már a bringás bosszantó növény károkozós híre. Szerinte van-e valamilyen megoldás?

– A királydinnye egyszerre gyógy- és gyomnövény. A száraz, meleg klíma és a homokos talaj kedvelője, Magyarországon főként az Alföld egyes részein gyakori. A növény apró sárga virágait a levelek tövében hozza. Termése toktermés, amely öt részterméskére esik szét, ezek mindegyike négy tüskét visel. A tüskék főként a szaporodást szolgálják, hiszen a legelésző állatok szőre közé akadva messze eljuttathatják a növény magjait, egyúttal azonban gyakran megkeserítik a túrázók, a kerékpárosok, a házi kedvenceiket sétáltatók életét is. A termés alakjából adódóan legalább egy tüske mindig felfelé áll – sorolta a növényről a tudnivalókat. És mi most nem a gyógyhatásaira voltunk kíváncsiak...

Királydinnye tüskéi veszélyt jelentenek. Fotó: Facebook

A Mulcs, mint talajtakaró jó lehet

Magyarországon a rendkívül gyors elterjedését a száraz, aszályos időjárás nagyban elősegíti. Mivel egy növény ezernél is több magot nevel (4-5 évig csíraképesek), így esély sincs a megfékezésére.

– Kiskertekben  a talaj takarásával, mulcsozással lehet védekezni ellene. Fizikailag eltávolítani mélyre hatoló gyökérzete miatt nagyon nehéz, a vegyszeres gyomirtás jelenthet megoldást. Ez a módszer közterületeken, közutak mentén elképzelhetetlen, így a  már korábbról megszokott tövises növények (pl. akác, kökény, tűztövis, rózsa, borbolya) mellett fokozott figyelmet kell fordítani a királydinnyére is a kerékpárosoknak, a túrázóknak és a kutyasétáltatóknak – hangsúlyozta a szakember.


 

 

 

 

 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
