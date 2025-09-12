Alattomos csapdát rejtenek a város kerékpárútjai, sorra hullanak el a biciklisek

Miféle bringásokat bosszantó jelenség miatt háborognak az emberek? A királydinnye tüske szezonjáról írnak azok a kommentelők, a kerékpározás szerelmesei, akik vagy a munkájuk, vagy a szabadidős hobbijuk miatt naponta pattannak kerékpárjaik nyergébe. De nem biztos, hogy célba is érnek...

Királydinnye tüske: szaporodik nagyon, közben a kerékpárosok életét megkeseríti. Fotó: Illusztráció

Kerékpárosok panaszáradata lepte el a közösségi felületeket, mert a város köztereit, a kerékpárutakat ellepte a királydinnye tüskéje. Íme, néhány pórul járt, akik megfogalmazták sztorijukat.

A királydinnye tüske senkit, semmit nem kímél

Orosháza egyik élelmiszer-áruházánál volt fűnyírás, a vasút mellett is vigyázzatok! Kettő az elsőben, kettő a hátsóban volt; Én az alvégi temetőben szedtem össze; Beléptem én is a defektesek klubjába; Én is így jártam, első, hátsó kerékből összesen legalább 10-et kiszedtem – panaszolták sokan az orosházi csoportban. Az ok nem más, mint a királydinnye apró, vagy éppen nagyobb tüskéje. Más a babakocsi kerekeivel szedte össze.

Sajnos tele van vele a város. Ha levágják, az a legrosszabb, mert még jobban terjed, szóródik. Azt veszem észre, hogy a fűnyírások után, mindenhol a bicikliúton hagyják a levágott füvet. Van az a seprűs autója Orosházának, nem ártana, ha kerékpárutakat is söpörné – tettek ajánlást a kommentelők.

A felüljáró mindkét oldalán az útszélén és az úttest is tele van vele, vigyázzon mindenki – adták meg a legtüskésebb helyek koordinátáit egymásnak az orosháziak.

A defekt miatt nagyobb a forgalom, de ez nem a megoldás

Volt, aki mindenkinek defekttűrő abroncsot javasolt, vagy azt, hogy tömör gumikkal megúszható a defekt. Amikor beléptünk a város egyik kerékpáros szaküzletébe, egy hölgy is akkor érkezett gyalogosan, mert a kerékpárjának a kerekét éppen szervizelték. Királydinnye okozta a defektet az ő esetében is. Az OMTK-pálya környékén szedte össze a növény tüskéit.

– Régen a vasúti rakodónál volt sok ebből a növényből, az ott bringázó srácok is sok defektet összeszedtek. Mára a város minden pontja „fertőzött”. A kerékpárok gumija nagyon érzékeny. Érdemes a kereket naponta átnézni, átpörgetni, nem minden esetben szúrja át a külsőt a tüske. Én is bringás vagyok, javaslom, ami zöld, ott senki nem spórolja meg az útját, ne hajtson át rajta. Esztétikus növény, páfrányos a levele, sárga a virága, városunkban rettentően elszaporodott – tette hozzá Pataki László, aki azt is tapasztalja, a rengeteg kudarcélmény, defekt miatt sokan már letették a kerékpárjukat.