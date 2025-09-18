Defekthegyek a bicikliúton: nincs más megoldás, be kell vetni a csodafegyvert

Szinte kiirthatatlan, szép, de a köztereken közlekedők életét megkeseríti. A város kerékpárútjait ellepte a királydinnye tüske. Sok bringás panaszkodik, hogy naponta kell defekteket javítani, javíttatni. Méltatlankodnak, amerre járnak Orosházán, szinte kivétel nélkül szembesülni kénytelenek ezzel a királydinnyés, tüskés problémával.

Egyre többet bosszankodnak a kerékpárosok: a királydinnye tüske a bicajok gumijaiban okoz károkat. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Királydinnye tüske lyukasztja ki a gumikat

Ez a növény a kerékpárosok ellensége. Bringapusztító a királydinnye tüske, elöl-hátul defektet okoz. Azt hallottuk, néhányan már le is tették kedvencüket, a kerékpározás már nem élmény, hanem drága mulatság lett.

Kerékpárosok panaszait olvasva kiderült, a város köztereit, a kerékpárutakat ellepte a királydinnye tüskéje. A fűnyírás után a levágott növény és a füves hulladék tovább teríti a tüskéket. A közösségi oldalakon kritikusan fogalmaztak az emberek: alaposabban le kellene seperni fűnyírás után az aszfaltot.

Hírportálunkhoz érkezett egy tájékoztatás a királydinnye orosházi jelenlétéről, ellene való védekezésről. Orosházán eddig is jelen volt, főként a Huba utcai felüljáró és a Szőlő városrész környékén, ám az idei nyár különösen kedvezett a szaporodásának.

A VÜRT próbál segíteni

– Ennek következtében sokkal több kellemetlenséget okoz most a kerékpárosoknak. Védekezni igen nehéz ellene. Ráadásul a szél messzire fújja a tüskéket. Gyökérzete mélyre hatol, így még ha ki is húzzák, egy apró darab is elegendő ahhoz, hogy az újra kihajtson és termést hozzon.

Magon Péter, a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (VÜRT) kertészeti részlegének a vezetője elmondta: mindent megtesznek, hogy a királydinnye minél kevesebb kárt okozzon, ám az idei meleg, csapadékszegény időjárás rendkívül kedvezett az elszaporodásának. Folyamatosan kaszálták. A növény nagyon közel a földfelszínhez terül el, ez sem jelent végleges megoldást. Gyökerestől eltávolítani pedig szinte lehetetlen. Kisebb területen a tövek mélyebb kikapálása eredményt hozhat. Nagyobb területen a vegyszeres gyomirtás vezethet eredményre, de a közterületen oda kell figyelni az alkalmazható szerek használatára.