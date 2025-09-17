szeptember 17., szerda

Eleki háztűz: összefogott a bajban a közösség

Kondoroson elhunyt Kunstár János, a helyi futball meghatározó alakja. A család, a klub és a közösség együtt emlékezik rá és gyászolja a sportembert. Eleken kigyulladt családi ház okozott riadalmat. Személyi sérülés nem történt, és a helyi önkormányzat, valamint a szomszédok összefogása segíti a családot a helyreállításban. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 17-én.

Beol.hu

Kigyulladt családi ház: elektromos zárlat okozta a tüzet.

kigyulladt családi ház eleken
Kigyulladt családi ház: egy elektromos zárlat okozott tüzet Eleken. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

Eleki háztűz: mindenki megmenekült

Eleken egy elektromos zárlat miatt kigyulladt egy családi ház: a főépület részben, a melléképület teljesen leégett. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Az ingatlan biztosítva volt, így a helyreállításban a kártérítés segíthet. Az önkormányzat a család mellé állt, és köszönetet mondtak mindenkinek, aki támogatást nyújtott.

Elhunyt Kunstár János, a futball mestere

Szeptember 13-án elhunyt Kunstár János, a kondorosi futball kiemelkedő alakja, 72 évesen. Évtizedeken át játékosként, edzőként és vezetőként dolgozott a helyi sportélet fejlesztésén, és jelentős szerepe volt a sportpálya és létesítmények megújításában. Családja, a klub és a közösség gyászolja az elismert sportembert.

Kunstár János még elfújta 72. születésnapján az ünnepi gyertyát. Fotó: Facebook

Adómentesek lesznek a háromgyermekes anyák

Októbertől a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák személyi jövedelemadója mentesül, ha munkajövedelemmel rendelkeznek. A kedvezményt a NAV-nál kell igényelni, de év végén a 2025-ös adóbevallásban is visszaigényelhető.

NAV – Adóelőleg-nyilatkozat októbertől. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Új szakellátó központ Sarkadon

Sarkadon átadták a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központot, amely korszerű környezetben biztosít szakorvosi ellátást, csökkenti a várakozási időt, és erősíti a helyi egészségügyi szolgáltatásokat.

A betegek döntő többsége elégedett a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központban kapott ellátással. Illusztráció: Shutterstock

Gigászi gép repült Békés felett

Egy hatalmas teherszállító repülőgép húzott át Békés vármegye légterén, Budapestről indulva egy távoli célállomás felé. A repülésrajongók rögzítették a ritka pillanatot, ami sokakat lenyűgözött az óriási gép látványával.

Egy Boeing 747-409F repült át Békés vármegye felett. Forrás: jetphotos.com

Új rekortán pálya Békésen

Békésen átadták az új rekortán pályát a helyi iskolában. A 45 millió forintos beruházás célja, hogy a diákok és a közösség számára több sportolási lehetőséget biztosítson, és erősítse a közösségi élményt.

A rekortán pálya sokszínű lehetőséget biztosít a fiataloknak. Fotó: Bencsik Ádám

Körös-parti álom: nyaraló Gyomaendrődön

Egyre többen fedezik fel a Körös-parti nyaralókat: olcsóbbak, mint a Balaton környékiek, mégis vízparti hangulatot kínálnak. A vevők vagy nyugalmat keresnek, vagy kiadásban gondolkodnak.

Körös-part, nyaraló, Gyomaendrőd
Az ingatlanszakértő azt is megmutatta, melyik most a legszebb eladó vízparti nyaraló Gyomaendrőd környékén. Forrás: Ingatlan.com/Szabó Edit

Bunkofonok újra divatban

A nyomógombos, „bunkofon” telefonok újra népszerűek, főként az idősebb korosztály körében, akik megszokták a régi készülékeket. Az üzletek új modelleket árulnak, mert a régi klasszikusok ritkák és nehezen javíthatók. Amerikában egyes fiatalok is retró telefonra váltanak, hogy csökkentsék a képernyőidőt és a folyamatos online jelenlétet.

Hand,Holding,Old,Mobile,Phone,Isolated,On,White,Background.,Old
Újra divatba jött volna a nyomógombos telefon? Békésben egyelőre nem ezt tapasztalják. Forrás: Shutterstock

 

 

