Eleki háztűz: összefogott a bajban a közösség
Kondoroson elhunyt Kunstár János, a helyi futball meghatározó alakja. A család, a klub és a közösség együtt emlékezik rá és gyászolja a sportembert. Eleken kigyulladt családi ház okozott riadalmat. Személyi sérülés nem történt, és a helyi önkormányzat, valamint a szomszédok összefogása segíti a családot a helyreállításban. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 17-én.
Kigyulladt családi ház: elektromos zárlat okozta a tüzet.
Eleki háztűz: mindenki megmenekült
Eleken egy elektromos zárlat miatt kigyulladt egy családi ház: a főépület részben, a melléképület teljesen leégett. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Az ingatlan biztosítva volt, így a helyreállításban a kártérítés segíthet. Az önkormányzat a család mellé állt, és köszönetet mondtak mindenkinek, aki támogatást nyújtott.
Elhunyt Kunstár János, a futball mestere
Szeptember 13-án elhunyt Kunstár János, a kondorosi futball kiemelkedő alakja, 72 évesen. Évtizedeken át játékosként, edzőként és vezetőként dolgozott a helyi sportélet fejlesztésén, és jelentős szerepe volt a sportpálya és létesítmények megújításában. Családja, a klub és a közösség gyászolja az elismert sportembert.
Adómentesek lesznek a háromgyermekes anyák
Októbertől a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák személyi jövedelemadója mentesül, ha munkajövedelemmel rendelkeznek. A kedvezményt a NAV-nál kell igényelni, de év végén a 2025-ös adóbevallásban is visszaigényelhető.
Új szakellátó központ Sarkadon
Sarkadon átadták a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központot, amely korszerű környezetben biztosít szakorvosi ellátást, csökkenti a várakozási időt, és erősíti a helyi egészségügyi szolgáltatásokat.
Gigászi gép repült Békés felett
Egy hatalmas teherszállító repülőgép húzott át Békés vármegye légterén, Budapestről indulva egy távoli célállomás felé. A repülésrajongók rögzítették a ritka pillanatot, ami sokakat lenyűgözött az óriási gép látványával.
Új rekortán pálya Békésen
Békésen átadták az új rekortán pályát a helyi iskolában. A 45 millió forintos beruházás célja, hogy a diákok és a közösség számára több sportolási lehetőséget biztosítson, és erősítse a közösségi élményt.
Körös-parti álom: nyaraló Gyomaendrődön
Egyre többen fedezik fel a Körös-parti nyaralókat: olcsóbbak, mint a Balaton környékiek, mégis vízparti hangulatot kínálnak. A vevők vagy nyugalmat keresnek, vagy kiadásban gondolkodnak.
Bunkofonok újra divatban
A nyomógombos, „bunkofon” telefonok újra népszerűek, főként az idősebb korosztály körében, akik megszokták a régi készülékeket. Az üzletek új modelleket árulnak, mert a régi klasszikusok ritkák és nehezen javíthatók. Amerikában egyes fiatalok is retró telefonra váltanak, hogy csökkentsék a képernyőidőt és a folyamatos online jelenlétet.