Lilába öltözött a Kígyósi-puszta, pompázik a sóvirág

A nyár egyik legszebb látványosságát most bárki megcsodálhatja: már utazás közben is feltűnik a lila színben pompázó Kígyósi-puszta.

Pompázik a sóvirág Békésben, a Kígyósi-pusztán isFotó: Békés Vármegyei Szervezet, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara/Facebook

Érdekesség, hogy a sóvirágot már az ókori görögök és egyiptomiak is ismerték és használták. A Kárpát-medencében pedig szinte minden szikes pusztán találkozhatunk vele, hiszen a szélsőségesen száraz körülményeket is jól bírja.

A sóvirágot évszázadok óta használják a virágkötészetben, különösen szárított virágkompozíciókban, mivel szirmai megőrzik élénk színüket és formájukat hosszú időn keresztül. Minél többet vágjuk, annál többet virágzik. Szimbólumként a sóvirág a kedves emlékeket, együttérzést és sikert jelképezi.