Lilába öltözött a Kígyósi-puszta, pompázik a sóvirág
Idén a megszokottnál is nagyobb területen borítja be a tájat a sóvirág, népies nevén vasvirág, lelle vagy sziki káposzta.
A nyár egyik legszebb látványosságát most bárki megcsodálhatja: már utazás közben is feltűnik a lila színben pompázó Kígyósi-puszta.
Érdekesség, hogy a sóvirágot már az ókori görögök és egyiptomiak is ismerték és használták. A Kárpát-medencében pedig szinte minden szikes pusztán találkozhatunk vele, hiszen a szélsőségesen száraz körülményeket is jól bírja.
A sóvirágot évszázadok óta használják a virágkötészetben, különösen szárított virágkompozíciókban, mivel szirmai megőrzik élénk színüket és formájukat hosszú időn keresztül. Minél többet vágjuk, annál többet virágzik. Szimbólumként a sóvirág a kedves emlékeket, együttérzést és sikert jelképezi.
