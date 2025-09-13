szeptember 13., szombat

Látványosság

2 órája

Lilába öltözött a Kígyósi-puszta, pompázik a sóvirág

Címkék#Békés megye#Kígyósi-pusztán#virágkötészet#puszta sóvirág#vasvirág#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#Kígyósi-puszta

Idén a megszokottnál is nagyobb területen borítja be a tájat a sóvirág, népies nevén vasvirág, lelle vagy sziki káposzta.

Nyemcsok László

A nyár egyik legszebb látványosságát most bárki megcsodálhatja: már utazás közben is feltűnik a lila színben pompázó Kígyósi-puszta.

Virágzik sóvirág Békésben
Pompázik a sóvirág Békésben, a Kígyósi-pusztán isFotó: Békés Vármegyei Szervezet, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara/Facebook

Érdekesség, hogy a sóvirágot már az ókori görögök és egyiptomiak is ismerték és használták. A Kárpát-medencében pedig szinte minden szikes pusztán találkozhatunk vele, hiszen a szélsőségesen száraz körülményeket is jól bírja.

A sóvirágot évszázadok óta használják a virágkötészetben, különösen szárított virágkompozíciókban, mivel szirmai megőrzik élénk színüket és formájukat hosszú időn keresztül. Minél többet vágjuk, annál többet virágzik. Szimbólumként a sóvirág a kedves emlékeket, együttérzést és sikert jelképezi.

 

 

 

