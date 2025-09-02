Elfogták a 22 hónapos miskei kislány gyilkosát és öt kiskutya életét mentették meg

Öt magára hagyott kiskutya sírt az út szélén, hajszálon múlt, hogy halálra gázolják őket. A gazdák felelőtlen tettét, az öt kidobott kiskutya sorsát az állatvédők osztották meg a Facebookon.

Az öt kidobott kiskutya most már biztonságban van, köszönhetően megtalálóiknak és az állatvédőknek. Forrás: Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület

Az öt kidobott kiskutya bármikor meghalhatott volna

– Gondolom, ti úgy éreztétek, megtettetek mindent: kukoricaszárból és gallyakból „biztonságos” házikót építettetek nekik. Még plédet is tettetek le, talán vizet, kaját is adtatok, ugye? Jól jött volna féreghajtó meg bolhacsepp is. De persze, hát „sokan még ennyit sem tesznek”. Csak egy apró gond van: az öt pici bármikor meghalhatott volna. Egy kamion, egy autó, egy rossz mozdulat, és vége. Tudjátok, ez az a része, ahol nem fogjuk imába foglalni a neveteket – üzentek a kutyákat a Kamut környékén az út szélén ,,felejtő” felelőtlen gazdának a Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület oldalán.

