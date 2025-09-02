szeptember 2., kedd

Hírösszefoglaló

1 órája

Elfogták a 22 hónapos miskei kislány gyilkosát és öt kiskutya életét mentették meg

Címkék#Kiskutya#kfc#gyilkosság#áramszünet#összefoglaló#visszatekintő#hírösszefoglaló

Rettegő kiskutyákat tettek ki felelelőtlen gazdáik egy forgalmas út mellett. Az öt kidobott kiskutya egy kukoricaszárból, gallyakból épített kis házikóban várta, hogy sorsa jobbra forduljon. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 2-án.

Beol.hu

Öt magára hagyott kiskutya sírt az út szélén, hajszálon múlt, hogy halálra gázolják őket. A gazdák felelőtlen tettét, az öt kidobott kiskutya sorsát az állatvédők osztották meg a Facebookon. 

Öt kidobott kiskutya életét mentették meg állatvédők
Az öt kidobott kiskutya most már biztonságban van, köszönhetően megtalálóiknak és az állatvédőknek. Forrás: Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület

Az öt kidobott kiskutya bármikor meghalhatott volna

– Gondolom, ti úgy éreztétek, megtettetek mindent: kukoricaszárból és gallyakból „biztonságos” házikót építettetek nekik. Még plédet is tettetek le, talán vizet, kaját is adtatok, ugye? Jól jött volna féreghajtó meg bolhacsepp is. De persze, hát „sokan még ennyit sem tesznek”. Csak egy apró gond van: az öt pici bármikor meghalhatott volna. Egy kamion, egy autó, egy rossz mozdulat, és vége. Tudjátok, ez az a része, ahol nem fogjuk imába foglalni a neveteket – üzentek a kutyákat a Kamut környékén az út szélén ,,felejtő” felelőtlen gazdának a Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület oldalán.

Szörnyű! Megöltek egy 22 hónapos kislányt – ezt a férfit keresik a rendőrök

Eltűnt egy mindössze 22 hónapos kislány szeptember 1-jén a Bács-Kiskun vármegyei Miskén, akit azonnal nagy erőkkel kerestek. Később kiderült, borzasztó tragédia történt.

Elfogták a 22 hónapos miskei kislány gyilkosát, kommandósok csaptak le rá

Elfogták a rendőrök Miskén azt a férfit, akit a 22 hónapos kislány halála miatt kerestek. A tragédia nyomán a nevelőapát emberöléssel gyanúsítják.

Hosszú a lista: több Békés vármegyei település is áram nélkül marad

Szeptember első hetében hálózati munkákat végeznek több településen is. Tervezett áramszünetek következnek, mutatjuk a helyszíneket és az időpontokat.

Áramszünet várható szeptember első hetében. Fotó: shutterstock.com

Fény derült a címerezőtáborok titkaira, bikinis lányok és fájó sebek a kukoricásban

Építőtáboroknak neveztük, ma nyári munka. A kukorica címerezése évtizedekkel ezelőtt is a zsebpénz gyűjtésének lehetőségét kínálta az ifjúságnak. Tetszett, nem tetszett, akkoriban a krumpliföld, a gyümölcsösök és a címerezés közül lehetett választani. Az évek, évtizedek távolából mintha megszépültek volna az emlékek.

Címerezés: bikiniben a mezőhegyesi címerezőtáborban. És ki járt Bakuczon? Fotó: Facebook

Az internet szerint két KFC van már Békésben, de azért még ne rohanjunk

A gyorsétteremlánc hivatalos honlapján már elérhető a második viharsarki KFC nyitva tartása, de még egyelőre ne rohanjunk csirkeszárnyat falatozni. Mindenesetre egyre közelebb a KFC Gyula megnyitása.

Mentőhelikoptert is riasztottak a lezárt M44-esre

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M44-esen, mentőhelikoptert is riasztottak.

A világ egyik legkülönlegesebb vonata haladt át Békéscsabán – videóval

A vártnál jóval később, de hétfőn este megérkezett a szupervonat Békéscsabára. A Balkan-Explorer Express este fél 10 körül robogott át a vármegyeszékhelyen.

 

