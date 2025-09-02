Öt magára hagyott kiskutya sírt az út szélén, hajszálon múlt, hogy halálra gázolják őket

A gazdák felelőtlen tettét, az öt kidobott kiskutya sorsát az állatvédők osztották meg a Facebookon.

Az öt kidobott kiskutya most már biztonságban van, köszönhetően megtalálóiknak és az állatvédőknek. Forrás: Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület

Az öt kidobott kiskutya bármikor meghalhatott volna

– Gondolom, ti úgy éreztétek, megtettetek mindent: kukoricaszárból és gallyakból „biztonságos” házikót építettetek nekik. Még plédet is tettetek le, talán vizet, kaját is adtatok, ugye? Jól jött volna féreghajtó meg bolhacsepp is. De persze, hát „sokan még ennyit sem tesznek”. Csak egy apró gond van: az öt pici bármikor meghalhatott volna. Egy kamion, egy autó, egy rossz mozdulat,és vége. Tudjátok, ez az a része, ahol nem fogjuk imába foglalni a neveteket – üzentek a kutyákat a Kamut környékén az út szélén ,,felejtő” felelőtlen gazdának a Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület oldalán.

Szerencsére jó emberek találták meg őket

Mint hozzátették, szerencsére most jó emberek találták meg őket. Olyanok, akik nem fordították el a fejüket. Az öt kidobott kiskutya most már biztonságban van, megoldódott ideiglenes befogadásuk.

Állatkínzás miatt nyomoznak egy mezőkovácsházi ügyben

Borzasztó állatínzásról szóló ügy rázta meg a vármegyét nemégiben: Mezőkovácsházán számos állat tetemére és egy kutyára bukkantak az állatvédők. Ebben az ügyben a rendőrség állatkínzás bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz.