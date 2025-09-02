szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

31°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felelőtlen gazda

1 órája

Öt magára hagyott kiskutya sírt az út szélén, hajszálon múlt, hogy halálra gázolják őket

Címkék#Kiskutya#gazda#felelőtlen#állatvédők

Rettegő kiskutyákat tettek ki felelelőtlen gazdáik egy forgalmas út mellett. Az öt kidobott kiskutya egy kukoricaszárból, gallyakból épített kis házikóban várta, hogy sorsa jobbra forduljon.

Beol.hu

A gazdák felelőtlen tettét, az öt kidobott kiskutya sorsát az állatvédők osztották meg a Facebookon. 

az öt kidobott kiskutya megtalálásuk után esznek
Az öt kidobott kiskutya most már biztonságban van, köszönhetően megtalálóiknak és az állatvédőknek. Forrás: Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület

Az öt kidobott kiskutya bármikor meghalhatott volna

– Gondolom, ti úgy éreztétek, megtettetek mindent: kukoricaszárból és gallyakból „biztonságos” házikót építettetek nekik. Még plédet is tettetek le, talán vizet, kaját is adtatok, ugye? Jól jött volna féreghajtó meg bolhacsepp is. De persze, hát „sokan még ennyit sem tesznek”. Csak egy apró gond van: az öt pici bármikor meghalhatott volna. Egy kamion, egy autó, egy rossz mozdulat,és vége. Tudjátok, ez az a része, ahol nem fogjuk imába foglalni a neveteket – üzentek a kutyákat a Kamut környékén az út szélén ,,felejtő” felelőtlen gazdának a Kismancsból Tappancs Állatvédő Egyesület oldalán.

Szerencsére jó emberek találták meg őket

Mint hozzátették, szerencsére most jó emberek találták meg őket. Olyanok, akik nem fordították el a fejüket. Az öt kidobott kiskutya most már biztonságban van, megoldódott ideiglenes befogadásuk.

Állatkínzás miatt nyomoznak egy mezőkovácsházi ügyben

Borzasztó állatínzásról szóló ügy rázta meg a vármegyét nemégiben: Mezőkovácsházán számos állat tetemére és egy kutyára bukkantak az állatvédők. Ebben az ügyben a rendőrség állatkínzás bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu