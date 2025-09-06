Már nem kell sokat aludni, megvan, mikor nyílik a KFC Gyulán!

Szeptember 9-én vadiúj KFC nyílik Gyulán! Várunk minden kedves vendégünket 11 órától az utánozhatatlan KFC csirkével és egy szuper nyitási akcióval: a közkedvelt Zinger Box 3790 forint helyett most csak 2490 forint helyben fogyasztva! – olvasható a társaság közösségi oldalán.

Hírportálunkon többször is foglalkoztunk a gyulai KFC építésével. Márciusban írtunk arról, hogy építkezés kezdődött a Csabai úton, a Tesco Hipermarket és az Interspar Hipermarket közötti területen. Júliusban írtunk arról, hogy a cég éttermi és gyorséttermi munkatársakat is keres. Augusztus közepén pedig felkerültek a cég logói is az épületre.