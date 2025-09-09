Özönlöttek a gyulaiak a KFC-be: mutatjuk, mivel várták az első vendégeket – galériával, videóval

A KFC gyulai éttermének első vendége egy nyugdíjas férfi volt, aki a 11 órás nyitás előtt jó negyven perccel korábban, 10 óra 20 körül megérkezett, és türelemmel ki is várta a majd háromnegyed órát. Mint elárulta, még csak ismerkedik a KFC ízével, eddig egyszer evett az ételeikből, de akkor kifejezetten ízlett neki.

A KFC gyulai éttermében már nyitás után is nagy volt az érdeklődés. Fotó: Bencsik Ádám

KFC Gyula: Pest után Gyulán is szívesen kereste fel az éttermet

Egy egészen mást korosztályt képviselt Nagy Miklós Richárd. A fiatalember a nyitás előtt elmondta, örül, hogy Gyulán is nyílt KFC.

– Amikor Budapesten, az Aréna Plázában jártunk, általában a csirkés étteremben ettünk – árulta el, majd hozzátette, miután a KFC több ételét is szereti, még nem döntötte el, hogy mit fog enni.

Eddig egy héten többször is átment Békéscsabára, a KFC-be

Pammer Katalin és Székely Erika ugyancsak örömmel fogadták, hogy a KFC éttermet nyitott Gyulán.

– Végre nekünk is van KFC-nk – mondta Katalin, aki egyébként nagy rajongója az étterem finomságainak. – Képes voltam egy héten többször is átmenni a békéscsabai KFC-be, hogy ott egyek. Kati már azt is tudta, hogy Twistert fog enni, mert általában azt választja a kínálatból.

Székely Erika elárulta, hogy ő is szereti a KFC ízeit, még ha nem is akkora rajongója, mint a barátnője. Erika a nyitás előtt még gondolkodott, hogy mi mellett dönt.

Pontban 11-kor megnyílt az étterem

A KFC az ígéreteknek megfelelően pontban délelőtt 11 órakor megnyitotta kapuit, és az étterem rövid időn belül meg is telt vendégekkel.

Gál Martin operációs igazgató még a nyitás előtti rövid ünnepségen elmondott köszöntőjében kifejtette, Gyula a fejlődéséről és a hagyományairól egyaránt híres. Nevezetes egyebek mellett a gyulai várról, a Gyulai Várfürdőről és a hungarikum gyulai kolbászról.

45 új munkahelyet teremtettek

– A félmillió turista, aki megfordul a városban, azonban nem csak ezeket a helyeket tudja meglátogatni, illetve a kolbászt megkóstolni, hanem kipróbálhatja a világ szerintünk legfinomabb csirkéjét is a KFC-ben – emelte ki az operatív igazgató. Mint mondta, nem csak egy éttermet, hanem egy közösségi teret is nyitottak Gyulán, ami 45 új munkahely létrejöttét is jelenti. Szólt arról, hogy a legmodernebb, legújabb dizájnjukat és a legmodernebb technológiát hozták el Gyulára. Az étterem 120 ülőhellyel rendelkezik, az épületen belül 85-tel, az éttermen kívül 35-tel.