2 órája
Özönlöttek a gyulaiak a KFC-be: mutatjuk, mivel várták az első vendégeket – galériával, videóval
Az országban a 105., a vármegyében a második. Megnyílt a KFC gyulai étterme kedden délelőtt 11 órakor. Az érdeklődésre jól jellemző, hogy a nyugdíjasoktól a fiatalokig számos korosztály tagjai voltak ott az első vendégek között. Mutatjuk azt is, hogy az étterem milyen különlegességekkel várja a látogatókat.
A KFC gyulai éttermének első vendége egy nyugdíjas férfi volt, aki a 11 órás nyitás előtt jó negyven perccel korábban, 10 óra 20 körül megérkezett, és türelemmel ki is várta a majd háromnegyed órát. Mint elárulta, még csak ismerkedik a KFC ízével, eddig egyszer evett az ételeikből, de akkor kifejezetten ízlett neki.
KFC Gyula: Pest után Gyulán is szívesen kereste fel az éttermet
Egy egészen mást korosztályt képviselt Nagy Miklós Richárd. A fiatalember a nyitás előtt elmondta, örül, hogy Gyulán is nyílt KFC.
– Amikor Budapesten, az Aréna Plázában jártunk, általában a csirkés étteremben ettünk – árulta el, majd hozzátette, miután a KFC több ételét is szereti, még nem döntötte el, hogy mit fog enni.
Eddig egy héten többször is átment Békéscsabára, a KFC-be
Pammer Katalin és Székely Erika ugyancsak örömmel fogadták, hogy a KFC éttermet nyitott Gyulán.
– Végre nekünk is van KFC-nk – mondta Katalin, aki egyébként nagy rajongója az étterem finomságainak. – Képes voltam egy héten többször is átmenni a békéscsabai KFC-be, hogy ott egyek. Kati már azt is tudta, hogy Twistert fog enni, mert általában azt választja a kínálatból.
Székely Erika elárulta, hogy ő is szereti a KFC ízeit, még ha nem is akkora rajongója, mint a barátnője. Erika a nyitás előtt még gondolkodott, hogy mi mellett dönt.
Pontban 11-kor megnyílt az étterem
A KFC az ígéreteknek megfelelően pontban délelőtt 11 órakor megnyitotta kapuit, és az étterem rövid időn belül meg is telt vendégekkel.
Gál Martin operációs igazgató még a nyitás előtti rövid ünnepségen elmondott köszöntőjében kifejtette, Gyula a fejlődéséről és a hagyományairól egyaránt híres. Nevezetes egyebek mellett a gyulai várról, a Gyulai Várfürdőről és a hungarikum gyulai kolbászról.
45 új munkahelyet teremtettek
– A félmillió turista, aki megfordul a városban, azonban nem csak ezeket a helyeket tudja meglátogatni, illetve a kolbászt megkóstolni, hanem kipróbálhatja a világ szerintünk legfinomabb csirkéjét is a KFC-ben – emelte ki az operatív igazgató. Mint mondta, nem csak egy éttermet, hanem egy közösségi teret is nyitottak Gyulán, ami 45 új munkahely létrejöttét is jelenti. Szólt arról, hogy a legmodernebb, legújabb dizájnjukat és a legmodernebb technológiát hozták el Gyulára. Az étterem 120 ülőhellyel rendelkezik, az épületen belül 85-tel, az éttermen kívül 35-tel.
Látják a gazdasági potenciált a városban
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere köszöntőjében elmondta, önkormányzatuk minden helyi vállalkozással együttműködésre törekszik, mert a cégek munkahelyeket teremtenek, megélhetést adnak a gyulai és környékbeli polgároknak, illetve adót is fizetnek, amelyek segítségével biztosítják a közszolgáltatásokat és további fejlesztéseket valósíthatnak meg.
– Bízom benne, hogy a KFC azért is létesített második Békés vármegyei településként éttermet Gyulán, mert látja a városban a gazdasági potenciált, látja azt a fizetőképes vásárló közönséget, amely biztosítja a megtérülést a beruházásnak. A jövőben is számíthatnak önkormányzatunkra, az együttműködésünkre, az ajtónk mindig nyitva áll – fogalmazott.
A KFC 105. magyar étterme nyílt meg Gyulán kedden délelőtt. Az új helyszín a második KFC étterem Békés vármegyében, a békéscsabai Csaba centerben található étterem után.
KFC megnyitó GyulaFotók: Bencsik Ádám
A gyulai KFC különlegességei
- Azonban ez az első a megyében, amely autós drive-thru kiszolgálást is kínál.
- A 300 négyzetméteres étterem modern dizájnnal rendelkezik.
- Ebben az KFC-ben is helyet kapott a látványkonyha, amin keresztül a vendégek is meggyőződhetnek róla, hogy szakácsaik a valódi csirkehúst kézzel panírozzák, és közvetlenül felszolgálás előtt készítik el.
- A legmodernebb vendégélményt és a minél gyorsabb kiszolgálást 6 önkiszolgáló Kiosk segíti,
- de a gyulai étteremből is lehetősége van a vendégeknek a KFC Magyarország mobilapplikáción vagy a kfc.hu weboldalon keresztül előrendelést leadni, amit akár helyben fogyasztásra vagy elvitelre is kérhetnek.
A termékkínálat megegyezik az országos kínálattal
A termékkínálat megegyezik majd az országos kínálattal: a különböző csirkerészekből álló Kosarak mellett friss csirkehúsból készült burgerek, wrapek és Poké Bowl is várja a vendégeket. A kínálat részét képezi majd itt is a KFC Deluxe Shake és fagylalt, vagy a fiatalok körében az utóbbi években egyre népszerűbb KFC Bubble Tea is.
A nyitás napján és az azt követő három napban érkező vendégeket különleges akciókkal várják.
Kivett a bankból 24 millió forintot, majd váratlan fordulatot vett a történet
A 20. percben fontos dolog történik majd a magyar-portugál meccsen