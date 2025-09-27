Ünnepi szentmise Kétsopronyban: átadták a templomtorony felújított süvegét

A kétsopronyi templom alapkőletétele 1937. október 19-én volt; 1939-ben fejeződött be az építkezés a békéscsabai Sutják Mihály tervei alapján. A Szent István király templomba 1948-ban vették meg a 667 kilogrammos harangot 55 ezer pengőből, amelyből 35 ezret a hívek adtak össze. Ezen a szombaton templomtorony felújított süvegét adták át.

Az összefogásnak köszönhetően újulhatott meg a kétsopronyi templomtorony süvege, az összefogás fontosságát hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár is. Forrás: Soltész Miklós Facebook oldala

Az MTI tudósítása szerint Soltész Miklós államtitkár kiemelte: az összefogás kihat a hitre és a lélekre, a szlovák nemzetiség megmaradására, a szlovák-magyar kapcsolatokra és a két nemzet törvényhozására is. Páli Szent Vince alakját felidézve elmondta, ahogy a 16-17. században élt pap és szerzetesrend-alapító tette a dolgát, úgy tették a dolgukat a kétsopronyiak is, összefogtak az egyházmegyével és a szlovák nemzetiséggel.

Több ezer templom megújult a Kárpát-medencében

Felidézte, a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencében megújult 3800 és megépült 200 új templom; előbbibe tartozik a kétsopronyi is. A szlovák nemzetiségi templomok megújítása pedig hatással van a nemzetiség megmaradására – jegyezte meg. Soltész Miklós elmondta, a szlovák-magyar kapcsolatok évtizedek óta nem voltak olyan jók, mint most, ezért is kerülhet sor vasárnap a két ország kormányfőjének találkozójára. Hozzátette, az együttműködés hat a két nemzet törvényhozására is, ugyanis a szlovák alkotmányba is belefoglalják azt, „amit nem is kéne: hogy a férfi férfi, a nő nő”.

Az élet ajándéka a ,,kétsopronyiság”

Völgyi Sándor polgármester az élet ajándékának nevezte a „kétsopronyiságot”, és hozzátette, a település legnagyobb értékét az itt élő igaz emberek, tótok és a templom jelenti. A mintegy 1200 lakosú községben a Miniszterelnökség 36 millió forintos támogatásából újították meg a templom süvegét; a támogatást a szlovák nemzetiségi önkormányzaton keresztül folyósították.

Magyar és szlovák nyelven celebrált szentmise

A magyar és szlovák nyelven celebrált ünnepi szentmisén egy szlovák püspök mellett dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök is igét hirdetett. Elmondta, a nemzetiségi gyökerek, az identitás és a közösség erősítése céljából hívták meg a szlovák püspököt. A szentmisén elhangzott, a toronysüveg az ég felé mutatja az utat, felújított lemezein megcsillan a dicső fény.