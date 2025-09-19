szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

24°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TOP Plusz

1 órája

Focizni, biciklizni és pingpongozni is lehet majd a település új közösségi terén

Címkék#fejlesztés#Top Plusz program#Terület-és Településfejlesztési Operatív Program#önkormányzat

Az európai uniós forrásból létrejövő beruházás 8700 négyzetméternyi területet érint.

Vincze Attila

Kétegyháza önkormányzata a 131 millió forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerte el, a beruházás célja egy többfunkciós tér kialakítása, ahol a lehető legtöbben találják meg a szabadidő aktív eltöltésének lehetőségét a mintegy 3300 lakosú nagyközségben – közölte a projektgazda Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Kétegyháza: új közösségi tér lesz
Közösségi tereket és zöldfelületeket fejleszt TOP Plusz forrásból Kétegyháza. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A beruházás Kétegyháza éghajlatát is kedvezően befolyásolja majd

Legkésőbb 2027 végéig műfüves grundfocipályát, és aszfaltos pump track pályát létesítenek, ping pong asztalt helyeznek ki, megújítják a köztéri berendezéseket (padok, hulladékgyűjtők, fedett pihenő); parki belső gyalogos úthálózatot építenek ki és átalakítják a közvilágítást. A projekt részeként az Erkel Ferenc utca és a Csabai utca sarkán a belvizes terület vízelvezetését is megoldják drénrendszer elhelyezésével, és honos fajokból összeállított, ökologikus növénykiültetés is várható zárásként. A beruházás az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait is mérsékeli.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu