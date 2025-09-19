Focizni, biciklizni és pingpongozni is lehet majd a település új közösségi terén

Kétegyháza önkormányzata a 131 millió forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerte el, a beruházás célja egy többfunkciós tér kialakítása, ahol a lehető legtöbben találják meg a szabadidő aktív eltöltésének lehetőségét a mintegy 3300 lakosú nagyközségben – közölte a projektgazda Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Közösségi tereket és zöldfelületeket fejleszt TOP Plusz forrásból Kétegyháza. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A beruházás Kétegyháza éghajlatát is kedvezően befolyásolja majd

Legkésőbb 2027 végéig műfüves grundfocipályát, és aszfaltos pump track pályát létesítenek, ping pong asztalt helyeznek ki, megújítják a köztéri berendezéseket (padok, hulladékgyűjtők, fedett pihenő); parki belső gyalogos úthálózatot építenek ki és átalakítják a közvilágítást. A projekt részeként az Erkel Ferenc utca és a Csabai utca sarkán a belvizes terület vízelvezetését is megoldják drénrendszer elhelyezésével, és honos fajokból összeállított, ökologikus növénykiültetés is várható zárásként. A beruházás az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait is mérsékeli.