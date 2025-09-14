22 perce
Néma főhajtással emlékeztek az évfordulón az elhunyt tagokra
Az alakuláskor több mint százan gondolták úgy, hogy legyen Békéscsaba városában egy kertész klub. A nagy múltú egyesület szombati ünnepségén nem maradhatott el a megemlékezés mindazokra, akik már nem lehetnek közöttünk, de tevékeny részesei voltak a Stark Adolf Kertbarát Kör elmúlt 65 évének.
Néma főhajtással emlékeztek a már elhunyt kertbarát kör tagokra, Zima Miklós, a legrégebbi tag gyújtotta meg az emlékezés lángjait szombaton Békéscsabán, a Jaminai Közösségi Házban. Hankó János, a kertbarát kör elnöke pedig sorolta a neveket: Szőke Jánosné, Solymosi György, Tóth Pál, Gyaraki Sándor, Bagyinka György, Szépvári Mihály, Lukács Sándor, Baji István, Szappanos György, Hajdú Imre, Csulik László és Krizsán János.
A Stark Adolf Kertbarát Kör a második volt országosan
Hankó János kiemelte, a békéscsabaiak voltak a másodikok Magyarországon, akik a szarvasiak után a megalakulás mellett döntöttek. Az ünnepi rendezvényen részt vett, és beszédet mondott Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, fővédnök, Ádám Pál önkormányzati képviselő, Varga Anna, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, András Károly, a Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke és dr. Sicz György gyémántdiplomás növényorvos. A csabai civil szervezet munkáját méltatták a gyomaendrődi, a szarvasi és a Békéscsabai Mohácsy Mátyás Kertbarát Kör vezetői is.
Stark Adolf Kertbarát Kör megalakulásának 65. évfordulójaFotók: Kiss Zoltán
Elkészült egy kiadvány is, ami az elmúlt 65 évet mutatja be
A Stark Adolf Kertbarát Kör tagjai elismerő oklevelet kaptak az országos elnöktől. Ádám Pál anyagi segítségével elkészült egy kiadvány is, ami az elmúlt 65 évet mutatja be. Természetesen a programból nem hiányozhatott a kertbarát tagok termékeiből készült termékek bemutatója és a Stark-kiállítás sem.
