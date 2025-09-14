szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

20°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kertbarátok

22 perce

Néma főhajtással emlékeztek az évfordulón az elhunyt tagokra

Címkék#Stark Adolf Kertbarát Kör#ünnepség#megemlékezés#évforduló

Az alakuláskor több mint százan gondolták úgy, hogy legyen Békéscsaba városában egy kertész klub. A nagy múltú egyesület szombati ünnepségén nem maradhatott el a megemlékezés mindazokra, akik már nem lehetnek közöttünk, de tevékeny részesei voltak a Stark Adolf Kertbarát Kör elmúlt 65 évének.

Nyemcsok László

Néma főhajtással emlékeztek a már elhunyt kertbarát kör tagokra, Zima Miklós, a legrégebbi tag gyújtotta meg az emlékezés lángjait szombaton Békéscsabán, a Jaminai Közösségi Házban. Hankó János, a kertbarát kör elnöke pedig sorolta a neveket: Szőke Jánosné, Solymosi György, Tóth Pál, Gyaraki Sándor, Bagyinka György, Szépvári Mihály, Lukács Sándor, Baji István, Szappanos György, Hajdú Imre, Csulik László és Krizsán János.

Kertbarát kör találkozó
A Stark Adolf Kertbarát Kör megalakulásának 65. évfordulóját tartotta. Fotó: Kiss Zoltán 

A Stark Adolf Kertbarát Kör a második volt országosan

Hankó János kiemelte, a békéscsabaiak voltak a másodikok Magyarországon, akik a szarvasiak után a megalakulás mellett döntöttek. Az ünnepi rendezvényen részt vett, és beszédet mondott Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, fővédnök, Ádám Pál önkormányzati képviselő, Varga Anna, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, András Károly, a Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke és dr. Sicz György gyémántdiplomás növényorvos. A csabai civil szervezet munkáját méltatták a gyomaendrődi, a szarvasi és a Békéscsabai Mohácsy Mátyás Kertbarát Kör vezetői is.

Stark Adolf Kertbarát Kör megalakulásának 65. évfordulója

Fotók: Kiss Zoltán

Elkészült egy kiadvány is, ami az elmúlt 65 évet mutatja be

A Stark Adolf Kertbarát Kör tagjai elismerő oklevelet kaptak az országos elnöktől. Ádám Pál anyagi segítségével elkészült egy kiadvány is, ami az elmúlt 65 évet mutatja be. Természetesen a programból nem hiányozhatott a kertbarát tagok termékeiből készült termékek bemutatója és a Stark-kiállítás sem.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu