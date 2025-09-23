27 perce
A bringásoknak jó dolga lesz, mutatjuk, hol épülnek és újulnak meg bicikliutak
Hamarosan egy közel 1,8 milliárd forintos beruházás indul a békési vármegyeszékhelyen. A nagyszabású kerékpárút-fejlesztés keretében több helyszínen építenek bicikliutat, hiánypótló jelleggel, folyamatosabbá téve a hálózatot, valamint több helyszínen újítanak fel meglévő szakaszokat. A Beol.hu sorra vette, hogy hol várhatók munkálatok.
A kerékpárút-fejlesztésre a TOP Plusz keretében pályázott sikeresen a békéscsabai önkormányzat, és nyert el a beruházásra 1 milliárd 760 millió forintot – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. közleményében.
Egyre sűrűbbé válik a bicikliút-hálózat Békéscsabán, segítik a közlekedőket
A kerékpárút-fejlesztéssel azt a célt fogalmazták meg, hogy bővítsék, folyamatosabbá tegyék a bicikliút-hálózatot a városban, ezzel pedig kielégítsék a békéscsabaiak igényeit, erősítsék a közlekedés biztonságát, segítsék a munkába és az iskolába járást. A tervek szerint 2027 végéig valósul meg a beruházás, amelynek megvalósításában szerepet vállal az önkormányzat mellett
- az Építési és Közlekedési Minisztérium,
- a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
- és a Közlekedéstudományi Intézet.
Ezeket a helyszíneket érinti a nagyszabású kerékpárút-fejlesztés
A nagyszabású beruházás során több helyen alakítanak ki kerékpárforgalmi létesítményt, így
- a Szabadság téren,
- a Kazinczy utca hiányzó szakaszán,
- az Ihász utcában a repülőhíd és a Kazinczy utca között,
- a Szarvasi út és a Berényi út között a Sazbolcs–Károlyi–Munkás utca nyomvonalon,
- a Batsányi utcában a repülőhíd és a Kolozsvári utca között,
- a Temető soron a Bartók Béla út, valamint az Andrássy út, azaz a vasútállomás, buszpályaudvar között,
- a Gőzmalom tértől a Kórház utca és a Vandháti út vonalában a Kerekes György utcáig;
valamint több helyen újítanak fel meglévő szakaszokat, így
- a Tulipán utcában,
- az Orosházi úton,
- a Petőfi utcában.
