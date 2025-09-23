A bringásoknak jó dolga lesz, mutatjuk, hol épülnek és újulnak meg bicikliutak

A kerékpárút-fejlesztésre a TOP Plusz keretében pályázott sikeresen a békéscsabai önkormányzat, és nyert el a beruházásra 1 milliárd 760 millió forintot – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. közleményében.

Kerékpárút-fejlesztések indulnak rövidesen, több békéscsabai helyszínt is érint a beruházás. Illusztráció: MW

Egyre sűrűbbé válik a bicikliút-hálózat Békéscsabán, segítik a közlekedőket

A kerékpárút-fejlesztéssel azt a célt fogalmazták meg, hogy bővítsék, folyamatosabbá tegyék a bicikliút-hálózatot a városban, ezzel pedig kielégítsék a békéscsabaiak igényeit, erősítsék a közlekedés biztonságát, segítsék a munkába és az iskolába járást. A tervek szerint 2027 végéig valósul meg a beruházás, amelynek megvalósításában szerepet vállal az önkormányzat mellett

az Építési és Közlekedési Minisztérium,

a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

és a Közlekedéstudományi Intézet.

Ezeket a helyszíneket érinti a nagyszabású kerékpárút-fejlesztés

A nagyszabású beruházás során több helyen alakítanak ki kerékpárforgalmi létesítményt, így

a Szabadság téren,

a Kazinczy utca hiányzó szakaszán,

az Ihász utcában a repülőhíd és a Kazinczy utca között,

a Szarvasi út és a Berényi út között a Sazbolcs–Károlyi–Munkás utca nyomvonalon,

a Batsányi utcában a repülőhíd és a Kolozsvári utca között,

a Temető soron a Bartók Béla út, valamint az Andrássy út, azaz a vasútállomás, buszpályaudvar között,

a Gőzmalom tértől a Kórház utca és a Vandháti út vonalában a Kerekes György utcáig;

valamint több helyen újítanak fel meglévő szakaszokat, így