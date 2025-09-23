szeptember 23., kedd

Tekla névnap

14°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

26 perce

A bringásoknak jó dolga lesz, mutatjuk, hol épülnek és újulnak meg bicikliutak

Címkék#Építési és Közlekedési Minisztérium#bicikliút hálózat#kerékpárút#önkormányzat#igény

Hamarosan egy közel 1,8 milliárd forintos beruházás indul a békési vármegyeszékhelyen. A nagyszabású kerékpárút-fejlesztés keretében több helyszínen építenek bicikliutat, hiánypótló jelleggel, folyamatosabbá téve a hálózatot, valamint több helyszínen újítanak fel meglévő szakaszokat. A Beol.hu sorra vette, hogy hol várhatók munkálatok.

Licska Balázs

A kerékpárút-fejlesztésre a TOP Plusz keretében pályázott sikeresen a békéscsabai önkormányzat, és nyert el a beruházásra 1 milliárd 760 millió forintot – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. közleményében. 

a kerékpárút-fejlesztés egyik helyszíne Békéscsabán
Kerékpárút-fejlesztések indulnak rövidesen, több békéscsabai helyszínt is érint a beruházás. Illusztráció: MW

Egyre sűrűbbé válik a bicikliút-hálózat Békéscsabán, segítik a közlekedőket

A kerékpárút-fejlesztéssel azt a célt fogalmazták meg, hogy bővítsék, folyamatosabbá tegyék a bicikliút-hálózatot a városban, ezzel pedig kielégítsék a békéscsabaiak igényeit, erősítsék a közlekedés biztonságát, segítsék a munkába és az iskolába járást. A tervek szerint 2027 végéig valósul meg a beruházás, amelynek megvalósításában szerepet vállal az önkormányzat mellett

  • az Építési és Közlekedési Minisztérium,
  • a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
  • és a Közlekedéstudományi Intézet.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ezeket a helyszíneket érinti a nagyszabású kerékpárút-fejlesztés

A nagyszabású beruházás során több helyen alakítanak ki kerékpárforgalmi létesítményt, így

  • a Szabadság téren,
  • a Kazinczy utca hiányzó szakaszán,
  • az Ihász utcában a repülőhíd és a Kazinczy utca között,
  • a Szarvasi út és a Berényi út között a Sazbolcs–Károlyi–Munkás utca nyomvonalon,
  • a Batsányi utcában a repülőhíd és a Kolozsvári utca között,
  • a Temető soron a Bartók Béla út, valamint az Andrássy út, azaz a vasútállomás, buszpályaudvar között,
  • a Gőzmalom tértől a Kórház utca és a Vandháti út vonalában a Kerekes György utcáig;

valamint több helyen újítanak fel meglévő szakaszokat, így

  • a Tulipán utcában,
  • az Orosházi úton,
  • a Petőfi utcában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu