Elképesztő újjászületés: Kempf Zozo egy évvel súlyos balesete után óriási dolgot vitt véghez

A klasszis BMX-es Kempf Zozo egy évvel ezelőtt egy tökéletesen végrehajtott gyakorlat végén, a földet éréskor szenvedett súlyos balesetet a svájci Európa-bajnokságon. Életveszélyes állapotban vitték kórházba, napokon át a családja sem tudta, hogy mennyire súlyos és mennyire maradandó a sérülése. Magyarországon koponyaműtétet hajtottak rajta végre, kórházban kezelték, majd elindult a rehabilitáció és a fokozatos felépülés.

Kempf Zozo örömbicajozása rögtön ötödik helyet ért. Fotó : Kempf Zozo instagram oldala

Zozo akaraterejére jellemző, hogy 9 hónappal később újra BMX-re ült, majd ahogy családjával fogalmaztak „1 évesen” elindult a Miskolcon rendezett Magyar Bajnokságon, a profi kategóriában és egy „örömbicózással” rögtön az ötödik helyen végzett. Az egy év alatt egy percig nem adta fel, küzdött és küzd a felépüléséért, kitartása példaértékű lehet a fiatalok számára.

Kempf Zozo legyőzte saját magát

– 1 évvel a balesetem után elindultam az Országos Bajnokságon! Muszáj volt legyőznöm saját magamat, és bebizonyítani, hogy fel tudok állni egy ilyen szintű sérülésből! Jól éreztem magam, nem feszültem szét, és így is sikerült elhozni az 5. helyet – értékelte Kempf Zozo a helyezést.

A megmérettetésen nem Zozo volt az egyetlen, szintén fürdővárosi színekben indult Cservenák Csepel is.