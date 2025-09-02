1 órája
Finnországban jártak, de nem a Mikulást keresték
Bár rénszarvashúst nem kóstoltak és a Mikulással sem találkoztak, sok-sok élménnyel és tapasztalattal tértek haza. A BSZC Kemény Gábor Technikumból nyolc oktató egy Erasmus projektnek köszönhetően a közelmúltban egy hetet töltött Finnországban. Erről számoltak be kollégáiknak a napokban a békéscsabai középiskolában.
– Először, két éve egy napra jöttek finnek a békéscsabai középiskolába, igazából egy félreértés miatt, legközelebb, tavaly viszont immár egy hétre és teljesen tudatosan, és idén ismét eltöltöttek itt egy hetet – ismertette Malatyinszki Péter, a BSZC Kemény Gábor Technikum igazgatója.
Most pedig nyolc keményes oktató utazhatott Finnországba és ismerkedett meg a finn oktatási rendszerrel egy Erasmus projektnek köszönhetően:
- Mihályfiné Laczkó Mónika,
- Tari Erika,
- Kulcsár Hajnalka
- Óvári-Fodor Attila Mihály
- Pallag András
- Varga Szilvia,
- Tokai Ilona,
- Szegedi János Norbert.
Egy hetet töltöttek Finnországban a BSZC Kemény Gábor Technikum oktatói
Mihályfiné Laczkó Mónika igazgatóhelyettes elmondta, hogy egy hetet töltöttek Finnországban, a fővárostól, Helsinkitől nagyjából háromórás útra, 250 kilométerre található Pori városában. A finnek teljes mértékben viszonozták azt a vendégszeretet, amit itt kaptak a békéscsabai középiskolában, nem engedték el egy pillanatra sem a kezüket.
Az autószerelő műhelyben nem csak oktatnak, szolgáltatást is nyújtanak
Az oktatói beszámolókból kiderült, hogy három intézményt kerestek fel a szakemberek, ahol rendkívül modern berendezésekkel találkoztak, többek között ipari plazmavágógéppel, robotokkal. Bár főleg gépészeti oktatás zajlik ezekben a középiskolákban, volt egy részleg, ahol cipőket készítenek, mindenfajta méretben. Az iskolai autószerelő műhely különlegességét az adta, hogy itt nemcsak oktatnak, hanem szolgáltatást is nyújtanak. Ennek, illetve a saját járgányaiknak köszönhetően a diákok mindenféle járművön gyakorolhatnak, az elektromos autóktól kezdve a kamionokon át a traktorokig.
Mindenre, a legapróbb részletekre is figyelnek a finnek
Túl sok finn ételt nem kóstoltak, így rénszarvashúst sem, Finnországban jellemzőek a gyorséttermek, a hamburgerezők és a pizzériák – derült ki. A tapasztalataik szerint az északiak rendkívül figyelnek a legapróbb részletekre is, és mindez emberközelivé teszi nemcsak az iskolákat, hanem az egész országot.
További látogatásokról egyeztettek, szorosabbra fűzik a kapcsolatot
Egy félhivatalos munkavacsorán is részt vettek, amelyen szóba került, hogy a finnek 2026 tavaszán ellátogathatnak a BSZC Kemény Gábor Technikumba – akár több diákkal és vezetőkkel együtt –, míg a keményes tanulók egyhónapos szakmai gyakorlatra is kiutazhatnának az északi országba.
Elfogták a 22 hónapos miskei kislány gyilkosát, kommandósok csaptak le rá