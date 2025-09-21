Mégsem tudták megnyitni vasárnap reggel a Keleti pályaudvart

– A tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégeztük, de a Keleti pályaudvart nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán a helyszínen rögzített videóüzenetében. Mint mondta, szombat este 23.30-kor a kollégáktól azt a tájékoztatást kapták, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött és a pályaudvar megnyitható, de valamikor a hajnali órákban az áram visszakapcsolásakor, biztosító berendezési zavart tapasztaltak.

A munkák befejeződtek, de váratlan hiba késlelteti a Keleti pályaudvar újranyitását. Archív fotó: MÁV-csoport/Facebook

A Keleti pályaudvar újranyitása késik

– Az, hogy az éjszaka közepén, nyitás előtt néhány órával derül ki, hogy a pályaudvar hajnaltól nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjunk – hangsúlyozta a vezérigazgató. Az Országos Haváriaközpont munkatársai a néhány órában azzal foglalkoztak, hogy megszervezzék a közlekedési rendet, hogy rendelkezésre álljanak a pótlóbuszok, pótlóbuszvezetők, mozdonyvezetők és azok a technikai körülmények, amik a szomszéd állomásokon a vonatok megfordítását lehetővé teszik – közölte Hegyi Zsolt. Mint elmondta, a jelenlegi információik szerint a pályaudvart nap közben meg fogják nyitni a vonatforgalom számára.

A Keleti pályaudvaron elhúzódó karbantartási munkák alatt a Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fővonalon: