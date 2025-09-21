2 órája
Mégsem tudták megnyitni vasárnap reggel a Keleti pályaudvart
Váratlan hiba késlelteti hazánk legforgalmasabb vasúti csomópontjának újranyitását. A tervezettel ellentétben a Keleti pályaudvar mégsem tudott megnyitni vasárnap reggel, mutatjuk, hogy járnak most a vonatok.
– A tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégeztük, de a Keleti pályaudvart nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán a helyszínen rögzített videóüzenetében. Mint mondta, szombat este 23.30-kor a kollégáktól azt a tájékoztatást kapták, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött és a pályaudvar megnyitható, de valamikor a hajnali órákban az áram visszakapcsolásakor, biztosító berendezési zavart tapasztaltak.
A Keleti pályaudvar újranyitása késik
– Az, hogy az éjszaka közepén, nyitás előtt néhány órával derül ki, hogy a pályaudvar hajnaltól nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjunk – hangsúlyozta a vezérigazgató. Az Országos Haváriaközpont munkatársai a néhány órában azzal foglalkoztak, hogy megszervezzék a közlekedési rendet, hogy rendelkezésre álljanak a pótlóbuszok, pótlóbuszvezetők, mozdonyvezetők és azok a technikai körülmények, amik a szomszéd állomásokon a vonatok megfordítását lehetővé teszik – közölte Hegyi Zsolt. Mint elmondta, a jelenlegi információik szerint a pályaudvart nap közben meg fogják nyitni a vonatforgalom számára.
A Keleti pályaudvaron elhúzódó karbantartási munkák alatt a Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fővonalon:
- Az S60-as, Z60-as elővárosi vonatok fővárosi végállomása Kőbánya felsőre kerül át.
- A békéscsabai InterCityk csak Szolnokig közlekednek és onnan is indulnak. Az utasok Szolnok és a főváros között a ceglédi vonalon közlekedő távolsági vonatokkal vagy a Z60-as elővárosi vonatokkal utazhatnak.
- Kivétel a Keleti pályaudvarról 5:10-kor Aradra induló Zaránd InterCity (IC 371), a 6:05-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7400), a 7:05-kor Craiovába induló Traianus IC (IC 73), a 8:05-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7402) és a 9:05-kor Kolozsvárra induló Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75), amely a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarról indul. Az utasokat a Keleti és a Nyugati pályaudvar között pótlóbusz szállítja.
- Szintén kivétel a Keleti pályaudvarról 6:40-kor induló Hargita InterCity is, amely Kőbánya felsőről indul. Az utasokat a Keleti és Kőbánya felső között pótlóbusz szállítja.
