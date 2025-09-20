szeptember 21., vasárnap

Vasút

11 órája

Vége az átszállásoknak: vasárnap nyit a Keleti

A tervek szerint haladt hazánk legforgalmasabb vasúti csomópontjának felújítása. A megújult Keleti pályaudvar vasárnap már újra fogadja a járatokat.

Beol.hu

Befejeződött a Keleti pályaudvar négy héten át tartó felújítása. Ennek során közel 15 kilométer felsővezetéket cseréltek ki, 50 kitérő javítását végezték el. A felújítás ideje alatt minden napra, minden órára meg volt, hogy ki hol dolgozik, kinek mi a feladata. Fontos, hogy számunkra nem csak az utasok által látott területből áll a Keleti pályaudvar, hanem mögötte álló tároló, mosó, fenntartó, üzemeltető területből is – mondta el még korábban Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója. A pályaudvar vasárnap kinyitja kapuit.

Vasárnap nyit a Keleti pályaudvar.
A Keleti pályaudvar vasárnap újra fogadja a vonatokat. Fotó: Hegyi Zsolt/Facebook

Véget ért a Keleti pályaudvar felújítása

A felújítás egyik egyértelmű célja az volt, hogy felgyorsítsák a vonatok sebességét és a Keleti pályaudvarra való beérkezését. Mint azt Szilágyi Tibor kiemelte, egyes kitérők annyira elöregedettek voltak, hogy teljesen ki kellett cserélni őket. A főigazgató emellett azt is elmondta, a felújítás során 7000 tonna zúzottkövet rostáltak át és cseréltek ki egy speciális rostagép segítségével, ezzel is biztonságosabbá téve a vasúti közlekedést.

A munkákban 400-450 szakember vett részt, nagyszámú munkagép, vasútüzemi és közúti jármű bevonásával. 

 

