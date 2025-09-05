Nincs megállás: jó ütemben halad a Keleti pályaudvar felújítása

– A 12. napon azt lehet mondani, hogy az előre eltervezetteknek megfelelően haladunk a felújításokkal – mondta el a Keleti pályaudvaron tartott területbejárás során Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója. Mint elmondta, a négy hét során közel 15 kilométer felsővezetéket cserélnek ki, 50 kitérő javítását végzik el. Jelenleg 6 kilométer felsővezetéknél, és 30 kitérő javításánál vagy cseréjénél tartanak. – Vágányszinten megvan az ütemtervünk, minden napra, minden órára megvan, hogy ki hol dolgozik, kinek mi a feladata. Fontos, hogy számunkra nem csak az utasok által látott területből áll a Keleti pályaudvar, hanem mögötte álló tároló, mosó, fenntartó, üzemeltető területből is – mondta el a főigazgató. A munkálatok szeptember 20-ig tartanak.

A Keleti pályaudvar felújítása szeptember 20-ra fejeződik be. Fotó: MÁV-csoport/Facebook

A Keleti pályaudvar felújítása a tervek szerint halad

Ahogy az a Magyar Nemzet cikkéből kiderül, a felújítás egyik egyértelmű célja, hogy felgyorsítsák a vonatok sebességét és a Keleti pályaudvarra való beérkezését. Szilágyi Tibor kiemelte, egyes kitérők annyira elöregedettek voltak, hogy teljesen ki kellett cserélni őket. A főigazgató emellett azt is elmondta, a felújítás során 7000 tonna zúzottkövet rostálnak át és cserélnek ki egy speciális rostagép segítségével, ezzel is biztonságosabbá téve a vasúti közlekedést.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a munkákban 400-450 szakember vesz részt, nagyszámú munkagép, vasútüzemi és közúti jármű bevonásával. Unimat nagygép is dolgozik a helyszínen a vágányok szabályozásán. Vasúti daru segítségével biztosítják a kitérők szakszerű cseréjét és beépítését.