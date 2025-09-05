szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

32°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Félidő

35 perce

Nincs megállás: jó ütemben halad a Keleti pályaudvar felújítása

Címkék#felújítás#munkálatok#Keleti pályaudvar

Az előre eltervezettnek megfelelően halad legforgalmasabb vasúti csomópontunk felújítása. A Keleti pályaudvar előreláthatólag szeptember 20-ra lesz kész.

Beol.hu

– A 12. napon azt lehet mondani, hogy az előre eltervezetteknek megfelelően haladunk a felújításokkal – mondta el a Keleti pályaudvaron tartott területbejárás során Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója. Mint elmondta, a négy hét során közel 15 kilométer felsővezetéket cserélnek ki, 50 kitérő javítását végzik el. Jelenleg 6 kilométer felsővezetéknél, és 30 kitérő javításánál vagy cseréjénél tartanak. – Vágányszinten megvan az ütemtervünk, minden napra, minden órára megvan, hogy ki hol dolgozik, kinek mi a feladata. Fontos, hogy számunkra nem csak az utasok által látott területből áll a Keleti pályaudvar, hanem mögötte álló tároló, mosó, fenntartó, üzemeltető területből is – mondta el a főigazgató. A munkálatok szeptember 20-ig tartanak.

A Keleti pályaudvar felújítása a tervek szerint halad.
A Keleti pályaudvar felújítása szeptember 20-ra fejeződik be. Fotó: MÁV-csoport/Facebook

A Keleti pályaudvar felújítása a tervek szerint halad

Ahogy az a Magyar Nemzet cikkéből kiderül, a felújítás egyik egyértelmű célja, hogy felgyorsítsák a vonatok sebességét és a Keleti pályaudvarra való beérkezését. Szilágyi Tibor kiemelte, egyes kitérők annyira elöregedettek voltak, hogy teljesen ki kellett cserélni őket. A főigazgató emellett azt is elmondta, a felújítás során 7000 tonna zúzottkövet rostálnak át és cserélnek ki egy speciális rostagép segítségével, ezzel is biztonságosabbá téve a vasúti közlekedést.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a munkákban 400-450 szakember vesz részt, nagyszámú munkagép, vasútüzemi és közúti jármű bevonásával. Unimat nagygép is dolgozik a helyszínen a vágányok szabályozásán. Vasúti daru segítségével biztosítják a kitérők szakszerű cseréjét és beépítését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu