2 órája
Újraindult a forgalom a Keletiben
Vasárnap délután megindulhatott a közlekedés a Keletiben. A vonatok fokozatosan térnek vissza az állomásra, a Keleti pályaudvaron hétfőtől újra nagyüzem lesz.
– A délutáni, kora esti órákban először a motorvonattal közlekedő elővárosi járatok forgalma állhat helyre, ezt követik majd csak a távolsági járatok. A Keleti pályaudvaron a menetrend szerinti forgalom teljes helyreállása várhatóan csak hétfő reggelre tehető – olvasható a MÁV-csoport honlapján. Az állomáson hétfőn újra nagyüzem lesz.
A Keletiben vasárnap délután újraindult a forgalom
Ahogy arról már beszámoltunk, mégsem tudták megnyitni vasárnap reggel a Keleti pályaudvart. A forgalom újraindítása elhúzódott, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítani kellett. – Felkészültünk egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet – mondta el Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. – A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, az első vonat már meg is érkezett a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is – tette hozzá.
A pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti.
Mint írják, a jelenlegi forgalmi rend szerint a Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fővonalon:
- a szolnoki Z60-as vonatok 12:15-től már ismét a Keleti pályaudvarig közlekednek és onnan is indulnak.
- A sülysápi S60-as vonatok továbbra is csak Kőbánya felsőig közlekednek és onnan is indulnak.
- Az utasok a Keleti és Kőbánya felső között MÁVbusszal, vagy az IR85-ös, IR87-es vonattal utazhatnak.
- A békéscsabai InterCityk közül több már Keleti pályaudvarig közlekedik és onnan is indul, azonban még előfordulhatnak rövidebb útvonalon Szolnokig közlekedő járatok is.
- Az utasok Szolnok és a főváros között a ceglédi vonalon közlekedő távolsági vonatokkal vagy a Z60-as elővárosi vonatokkal utazhatnak.
