Újraindult a forgalom a Keletiben

– A délutáni, kora esti órákban először a motorvonattal közlekedő elővárosi járatok forgalma állhat helyre, ezt követik majd csak a távolsági járatok. A Keleti pályaudvaron a menetrend szerinti forgalom teljes helyreállása várhatóan csak hétfő reggelre tehető – olvasható a MÁV-csoport honlapján. Az állomáson hétfőn újra nagyüzem lesz.

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron. Archív fotó: Tumbász Hédi

A Keletiben vasárnap délután újraindult a forgalom

Ahogy arról már beszámoltunk, mégsem tudták megnyitni vasárnap reggel a Keleti pályaudvart. A forgalom újraindítása elhúzódott, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítani kellett. – Felkészültünk egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet – mondta el Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. – A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, az első vonat már meg is érkezett a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is – tette hozzá.

A pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti.

Mint írják, a jelenlegi forgalmi rend szerint a Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fővonalon: