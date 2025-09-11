szeptember 11., csütörtök

57 perce

Éjszakába nyúló katonai jelenlét várható Fürjesnél, érinti a forgalmat is

Nagy lesz a forgalom Fürjesnél, nem árt résen lenni – hívta fel a figyelmet a békéscsabai önkormányzat.

Licska Balázs

A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj szeptember 22-én, 23-án és 24-én, azaz hétfőn, kedden és szerdán 14 és 23 óra között katonai kiképzést tart Fürjesen – ismertették az önkormányzatnál, hozzátéve, hogy a helyszínen nemcsak nappal, hanem éjszaka is megnövekedett katonai jelenlétre és éles hanghatásra lehet számítani.

Katonai kiképzés Fürjesen
Nagy lesz a forgalom Fürjesnél, nemcsak nappal, hanem éjjel is. Fotó: MW

 

 

