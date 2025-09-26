Forró volt a hangulat a kiképzésen – galériával, videóval

Ulbert Dávid százados, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj kiképzőszázadának századparancsnoka elmondta, a tálcatűzoltás is benne van az Katonai Alapkiképzési Programban, amely immár ötödik hete tart a békéscsabai A-B Expo területén. Kiemelte, hogy a katonák már túl vannak a fizikai alapozó időszakon.

Az egyik leglátványosabb gyakorlatot, a tálcatűzoltást hajtották végre a Katonai Alapképzés Programban résztvevők csütörtökön a békéscsabai A-B Expo területén. Fotó: Bencsik Ádám

Megjegyezte, hogy a csütörtöki foglalkozás célja az volt, hogy a résztvevők megtanulják, hogyan kell egy tüzet eloltani poroltóval. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy egy tálcába gázolajat öntöttek, amit meggyújtottak, majd ezt kellett a katonáknak egyenként eloltaniuk.

A Katonai Alapkiképzési Program számos komplex feladatból áll

Az augusztusban bevonult állományból 80 fő vett részt a csütörtöki gyakorlaton. Köztük volt dr. Bernát Brigitta Renáta is, aki katonaorvosként végzi el az alapkiképzést. Mint fogalmazott, az eddigiekben elég sokrétű, komplex feladatokat kellett végrehajtaniuk, melyek olykor az ő határait is feszegették, de úgy érzi, egyre inkább kezd felnőni a feladatokhoz. A tálcatűzoltással kapcsolatban elárulta, hogy számára az nem volt olyan nagy kihívás, de a gyakorlat nagyon jól jött a tekintetben, hogyha egy mindennapi élethelyzetben találkoznak hasonló szituációval, akkor magabiztosabban tudják majd kezelni.