Tűzoltás

1 órája

Forró volt a hangulat a kiképzésen – galériával, videóval

Címkék#beol videó#Magyar Honvédség#gyakorlat#katona#Békéscsaba

Az egyik leglátványosabb gyakorlaton vannak túl az alig néhány hete bevonult katonák Békéscsabán. A Katonai Alapkiképzési Program résztvevői ezúttal tálcatűzoltási feladatot hajtottak végre.

Vincze Attila

Ulbert Dávid százados, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj kiképzőszázadának századparancsnoka elmondta, a tálcatűzoltás is benne van az Katonai Alapkiképzési Programban, amely immár ötödik hete tart a békéscsabai A-B Expo területén. Kiemelte, hogy a katonák már túl vannak a fizikai alapozó időszakon. 

A Katonai Alapkiképzési Program tűzoltási gyakorlata
 Az egyik leglátványosabb gyakorlatot, a tálcatűzoltást hajtották végre a Katonai Alapképzés Programban résztvevők csütörtökön a békéscsabai A-B Expo területén. Fotó: Bencsik Ádám

Megjegyezte, hogy a csütörtöki foglalkozás célja az volt, hogy a résztvevők megtanulják, hogyan kell egy tüzet eloltani poroltóval. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy egy tálcába gázolajat öntöttek, amit meggyújtottak, majd ezt kellett a katonáknak egyenként eloltaniuk.

A Katonai Alapkiképzési Program számos komplex feladatból áll

Az augusztusban bevonult állományból 80 fő vett részt a csütörtöki gyakorlaton. Köztük volt dr. Bernát Brigitta Renáta is, aki katonaorvosként végzi el az alapkiképzést. Mint fogalmazott, az eddigiekben elég sokrétű, komplex feladatokat kellett végrehajtaniuk, melyek olykor az ő határait is feszegették, de úgy érzi, egyre inkább kezd felnőni a feladatokhoz. A tálcatűzoltással kapcsolatban elárulta, hogy számára az nem volt olyan nagy kihívás, de a gyakorlat nagyon jól jött a tekintetben, hogyha egy mindennapi élethelyzetben találkoznak hasonló szituációval, akkor magabiztosabban tudják majd kezelni.

Katonai Alapkiképzési Program - tálcatűzoltási feladat

Fotók: Bencsik Ádám

A Katonai Alapkiképzési Program tovább folytatódik Békéscsabán: a következő hetekben többek között menetgyakorlatok, robbantás foglalkozás, illetve lövészet is várja majd az állomány tagjait.

