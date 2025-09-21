szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiscsákó

54 perce

Ez a hely hazavár – nosztalgikus, megédesített volt a találkozás a kastélynál - fotók, videó

Címkék#beol videó#találkozó#Csipkerózsika#Geist Gáspár#kastély

Az öröm és a bánat könnyei, a múlt és a jelen nagy találkozásának a megható pillanatai ezek az alkalmak. A kastély árnyékában találkozó, – ami hazahívja Kiscsákó egykori lakosait – a szülőhely iránti soha el nem múló szeretet tartja össze ezt a közösséget immáron 10 éve. És a lelkes szervezők, akik minden évre kitalálnak valami leget.

Csete Ilona

A világ közepe lett ez a parányi hely azoknak néhány órára, akik a 10. találkozójukra érkeztek. Ott, a kiscsákói kastély árnyékot adó fáinak a szomszédságában, ott, ahol egykor a bolt, a kocsma falai között pezsgő élet volt, ott, ahol évente egyszer újra zsongástól hangos ez a hely, szóval ott is jártunk a hétvégén.

E kastély falai ha mesélni tudnának: a kiscsákóiak megtették
Geist Gáspár kastélya tárt ajtókkal várt a kiscsákói találkozó résztvevőit. A szerző felvétele

A kastély kitárt kapukkal várta a kiscsákóiakat

A kiscsákóiak idei találkozója annyiban volt más az eddigiekhez képest, hogy találkozóik száma tízre kerekedett. Hihetetlen, mennyi minden történt azóta az ott születettekkel, az elszármazottakkal, az ott élőkkel, a hozzátartozóikkal és mindazokkal, akik bármilyen formában kapcsolódnak, kötődnek ehhez a helyhez, ehhez a találkozóhoz, a kiscsákói emberekhez. 

Az idő múlik, a szervező, Nagy Lajos és felesége a segítőkkel évről évre képes meglepni a résztvevőket. A romos kastély sorsának alakulására 'oly kíváncsi nép számára sajnos az ingatlan örököseiről, az örökösöktől mostanáig nem érkeztek megnyugtató válaszok: mi lesz vele? Az egykor szebb napokat látott Geist Gáspár kastélyának az „ezermestere”, Füzes Mikós viszont idén is tárt kapuval és tárt karokkal várta a kastélyhoz érkezőket, hogy megmutassa a jelent. Ott mintha megállt volna az idő...

Csipkerózsika helyett mást találtak az ódon falak között 

Csipkerózsika álmát alussza ez a valaha szebb napokat látott épület, a csendjét kutyaugatás és az idei kiscsákói találkozó résztvevőinek a múltidézése törte meg.

A 10. kiscsákói találkozójukon is megemlékeztek tanítóikról. A szerző felvétele
  • Én itt születtem Kiscsákón.
  • Én itt voltam iskolás, a kastélyban.
  • Itt volt a mozi, emlékeztek?
  • Én vetettem el a termelőszövetkezetben az első kukoricát.

És az emlékek mindenkiből feltörtek az ódon falak között, ahol látogatást tett Orosháza polgármestere, Raffai János, Vokanics Mária alpolgármester és Mojsza József, Kiscsákó önkormányzati képviselője is.

10. kiscsákói találkozó 

Fotók: Csete Ilona

Ficsor Zoltán tortája megédesítette a találkozót

Azt is láttuk, a múlt, a sok eltelt év megszépítette az emlékeket, a találkozó résztvevői visszafiatalodtak, hiszen a gyermekkorukra, fiatalságukra, a közös múltjukra emlékeztették őket a látottak.

Sokan és sokat emlegették Szűcs Pált, aki gyufaszálakból megépítette a kiscsákói kastélyt is, és éppen azért szurkoltak a pécsi nyugdíjasnak, hogy ezen a hétvégén, a békéscsabai makettkiállításon legújabb kastélyával lenyűgözze a zsűrit, majd betoppanjon Kiscsákóra, ahol már régi, jó ismerősükként üdvözlik.

Amíg őt várták, addig begördült egy autó, Orosháza-Szentetornyáról érkezett. És a meglepetésnél csak az az óriás torta okozott nagyobb örömöt, amivel Ficsor Zoltán mestercukrász érkezett, megédesítve az idei kiscsákói találkozót. E kicsi településrész nagy pillanata ez volt sok egyéb mellett 2025. szeptember 21-én, a kiscsákóiak 10., emlékezetes találkozóján.

Ficsor Zoltán mestercukrász tortája megédesítette az idei találkozót. A szerző felvétele

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu