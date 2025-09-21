Ez a hely hazavár – nosztalgikus, megédesített volt a találkozás a kastélynál - fotók, videó

A világ közepe lett ez a parányi hely azoknak néhány órára, akik a 10. találkozójukra érkeztek. Ott, a kiscsákói kastély árnyékot adó fáinak a szomszédságában, ott, ahol egykor a bolt, a kocsma falai között pezsgő élet volt, ott, ahol évente egyszer újra zsongástól hangos ez a hely, szóval ott is jártunk a hétvégén.

Geist Gáspár kastélya tárt ajtókkal várt a kiscsákói találkozó résztvevőit. A szerző felvétele

A kastély kitárt kapukkal várta a kiscsákóiakat

A kiscsákóiak idei találkozója annyiban volt más az eddigiekhez képest, hogy találkozóik száma tízre kerekedett. Hihetetlen, mennyi minden történt azóta az ott születettekkel, az elszármazottakkal, az ott élőkkel, a hozzátartozóikkal és mindazokkal, akik bármilyen formában kapcsolódnak, kötődnek ehhez a helyhez, ehhez a találkozóhoz, a kiscsákói emberekhez.

Az idő múlik, a szervező, Nagy Lajos és felesége a segítőkkel évről évre képes meglepni a résztvevőket. A romos kastély sorsának alakulására 'oly kíváncsi nép számára sajnos az ingatlan örököseiről, az örökösöktől mostanáig nem érkeztek megnyugtató válaszok: mi lesz vele? Az egykor szebb napokat látott Geist Gáspár kastélyának az „ezermestere”, Füzes Mikós viszont idén is tárt kapuval és tárt karokkal várta a kastélyhoz érkezőket, hogy megmutassa a jelent. Ott mintha megállt volna az idő...

Csipkerózsika helyett mást találtak az ódon falak között

Csipkerózsika álmát alussza ez a valaha szebb napokat látott épület, a csendjét kutyaugatás és az idei kiscsákói találkozó résztvevőinek a múltidézése törte meg.

A 10. kiscsákói találkozójukon is megemlékeztek tanítóikról. A szerző felvétele

Én itt születtem Kiscsákón.

Én itt voltam iskolás, a kastélyban.

Itt volt a mozi, emlékeztek?

Én vetettem el a termelőszövetkezetben az első kukoricát.

És az emlékek mindenkiből feltörtek az ódon falak között, ahol látogatást tett Orosháza polgármestere, Raffai János, Vokanics Mária alpolgármester és Mojsza József, Kiscsákó önkormányzati képviselője is.