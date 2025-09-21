3 órája
Ez a hely hazavár – nosztalgikus, megédesített volt a találkozás a kastélynál - fotók, videó
Az öröm és a bánat könnyei, a múlt és a jelen nagy találkozásának a megható pillanatai ezek az alkalmak. A kastély árnyékában találkozó, – ami hazahívja Kiscsákó egykori lakosait – a szülőhely iránti soha el nem múló szeretet tartja össze ezt a közösséget immáron 10 éve. És a lelkes szervezők, akik minden évre kitalálnak valami leget.
A világ közepe lett ez a parányi hely azoknak néhány órára, akik a 10. találkozójukra érkeztek. Ott, a kiscsákói kastély árnyékot adó fáinak a szomszédságában, ott, ahol egykor a bolt, a kocsma falai között pezsgő élet volt, ott, ahol évente egyszer újra zsongástól hangos ez a hely, szóval ott is jártunk a hétvégén.
A kastély kitárt kapukkal várta a kiscsákóiakat
A kiscsákóiak idei találkozója annyiban volt más az eddigiekhez képest, hogy találkozóik száma tízre kerekedett. Hihetetlen, mennyi minden történt azóta az ott születettekkel, az elszármazottakkal, az ott élőkkel, a hozzátartozóikkal és mindazokkal, akik bármilyen formában kapcsolódnak, kötődnek ehhez a helyhez, ehhez a találkozóhoz, a kiscsákói emberekhez.
Az idő múlik, a szervező, Nagy Lajos és felesége a segítőkkel évről évre képes meglepni a résztvevőket. A romos kastély sorsának alakulására 'oly kíváncsi nép számára sajnos az ingatlan örököseiről, az örökösöktől mostanáig nem érkeztek megnyugtató válaszok: mi lesz vele? Az egykor szebb napokat látott Geist Gáspár kastélyának az „ezermestere”, Füzes Mikós viszont idén is tárt kapuval és tárt karokkal várta a kastélyhoz érkezőket, hogy megmutassa a jelent. Ott mintha megállt volna az idő...
Csipkerózsika helyett mást találtak az ódon falak között
Csipkerózsika álmát alussza ez a valaha szebb napokat látott épület, a csendjét kutyaugatás és az idei kiscsákói találkozó résztvevőinek a múltidézése törte meg.
- Én itt születtem Kiscsákón.
- Én itt voltam iskolás, a kastélyban.
- Itt volt a mozi, emlékeztek?
- Én vetettem el a termelőszövetkezetben az első kukoricát.
És az emlékek mindenkiből feltörtek az ódon falak között, ahol látogatást tett Orosháza polgármestere, Raffai János, Vokanics Mária alpolgármester és Mojsza József, Kiscsákó önkormányzati képviselője is.
10. kiscsákói találkozóFotók: Csete Ilona
Ficsor Zoltán tortája megédesítette a találkozót
Azt is láttuk, a múlt, a sok eltelt év megszépítette az emlékeket, a találkozó résztvevői visszafiatalodtak, hiszen a gyermekkorukra, fiatalságukra, a közös múltjukra emlékeztették őket a látottak.
Sokan és sokat emlegették Szűcs Pált, aki gyufaszálakból megépítette a kiscsákói kastélyt is, és éppen azért szurkoltak a pécsi nyugdíjasnak, hogy ezen a hétvégén, a békéscsabai makettkiállításon legújabb kastélyával lenyűgözze a zsűrit, majd betoppanjon Kiscsákóra, ahol már régi, jó ismerősükként üdvözlik.
Amíg őt várták, addig begördült egy autó, Orosháza-Szentetornyáról érkezett. És a meglepetésnél csak az az óriás torta okozott nagyobb örömöt, amivel Ficsor Zoltán mestercukrász érkezett, megédesítve az idei kiscsákói találkozót. E kicsi településrész nagy pillanata ez volt sok egyéb mellett 2025. szeptember 21-én, a kiscsákóiak 10., emlékezetes találkozóján.
Fél évszázada érettségiztek, az akkori vizsgadrukk után most a viszontlátásnak örültek
Akár a főnök jobbkeze is lehetsz: ezekkel az állásokkal csábítanak a helyi multik