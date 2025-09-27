2 órája
Zsebben a múlt: kártyanaptárak nyomában Békésben - galériával
Aprók, színesek, sokszor reklámot hirdettek – mégis ott lapulnak sokak emlékei között. A kártyanaptárak a 20. század második felében élték fénykorukat, és nemcsak Budapesten, hanem Békés vármegyében is szép számmal készültek. Megnéztük, honnan indultak, mikor váltak igazán népszerűvé, és mutatunk néhány békéscsabai darabot is.
Ki ne emlékezne azokra a színes, tenyérnyi kis naptárakra, amik régen minden pénztárcában ott lapultak? A kártyanaptárak nemcsak praktikusak voltak, hanem a hétköznapok reklámeszközeiként is szolgáltak
Zsebnaptárból történelem – a kártyanaptárak múltja és békési emlékei
A kártyanaptár – vagyis az a zsebben is elférő, gyakran reklámmal ellátott kis naptár – a 20. század során vált igazán népszerűvé Magyarországon. Bár a nyomdai technika már a 19–20. század fordulóján is lehetővé tette volna az ilyen formátumot, a kártyanaptárak valószínűleg csak a 20. század első felében, inkább közepén kezdtek elterjedni, főleg tömegtermékként.
Ezt támasztja alá az is, hogy a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban található legtöbb kártyanaptár az 1970-es és 1980-as évekből származik. Például az Állami Könyvterjesztő Vállalat az 1970-es években rendszeresen adott ki ilyeneket. Ugyanakkor akad egy 1919-es példány is – egy MHSZ-naptár –, amit szintén kártyanaptárként tartanak nyilván. Ez arra utal, hogy a forma már korábban is létezett, de akkoriban még nem volt igazán elterjedt.
Békés vármegyében is bukkantak fel ilyen naptárak legalább az 1970-es évektől kezdve. Például létezik egy 1973-as kártyanaptár, amit a megyei szikvíz- és szesziparhoz kapcsoltak, vagy egy 1982-es darab, amit a megyei tűzvédelem adott ki. Ezek jól mutatják, hogy a kártyanaptárak vidéken is népszerűek lettek, főleg cégek, intézmények, hivatalok részéről.
A Békéscsabán készült kártyanaptárakról egy galériát is hoztunk.
Kártyanaptárak BékéscsabánFotók: antikfoto.hu
Ha Önnek is vannak olyan régi felvételei, amit szívesen megosztana másokkal, küldje el leírással együtt a [email protected] címre!
Nézze meg korábbi múltidéző cikkeinket is!
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Hamarosan érkezik a nyugdíjkorrekció, tízezrekkel többet kapnak az idősek
Ennyi volt, vége az ingyenes parkolásnak Békéscsaba belvárosában