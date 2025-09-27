Zsebben a múlt: kártyanaptárak nyomában Békésben - galériával

Ki ne emlékezne azokra a színes, tenyérnyi kis naptárakra, amik régen minden pénztárcában ott lapultak? A kártyanaptárak nemcsak praktikusak voltak, hanem a hétköznapok reklámeszközeiként is szolgáltak

Kártyanaptárak nyomában Békésben Forrás: shutterstock

Zsebnaptárból történelem – a kártyanaptárak múltja és békési emlékei

A kártyanaptár – vagyis az a zsebben is elférő, gyakran reklámmal ellátott kis naptár – a 20. század során vált igazán népszerűvé Magyarországon. Bár a nyomdai technika már a 19–20. század fordulóján is lehetővé tette volna az ilyen formátumot, a kártyanaptárak valószínűleg csak a 20. század első felében, inkább közepén kezdtek elterjedni, főleg tömegtermékként.

Ezt támasztja alá az is, hogy a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban található legtöbb kártyanaptár az 1970-es és 1980-as évekből származik. Például az Állami Könyvterjesztő Vállalat az 1970-es években rendszeresen adott ki ilyeneket. Ugyanakkor akad egy 1919-es példány is – egy MHSZ-naptár –, amit szintén kártyanaptárként tartanak nyilván. Ez arra utal, hogy a forma már korábban is létezett, de akkoriban még nem volt igazán elterjedt.

Békés vármegyében is bukkantak fel ilyen naptárak legalább az 1970-es évektől kezdve. Például létezik egy 1973-as kártyanaptár, amit a megyei szikvíz- és szesziparhoz kapcsoltak, vagy egy 1982-es darab, amit a megyei tűzvédelem adott ki. Ezek jól mutatják, hogy a kártyanaptárak vidéken is népszerűek lettek, főleg cégek, intézmények, hivatalok részéről.

A Békéscsabán készült kártyanaptárakról egy galériát is hoztunk.