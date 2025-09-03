Rosszul végződött a csabai család egri városnézése

– Az Egerben láttam, hallottam csoportban nem ritkák az elveszett tárgyakról szóló bejegyzések – és szerencsére az sem, hogy ezek végül visszakerülnek a tulajdonosukhoz. Mindez azt mutatja, még mindig sok becsületes ember él köztünk – olvasható a heol.hu cikkében. A békéscsabai család kirándulást tervezett. A történet egy egri városlátogatással kezdődött, az eset középpontjában pedig egy eltűnt karkötő áll.

A karkötőnek nyoma veszett

– Ugyan nem Egerben élek, de a szüleim ott voltak nyaralni. Vasárnap jöttek hazta, de még sétáltak egyet a bazilika mellett 13.30-14 óra körül. Ott hagyta el anyukám a karkötőjét, amit apukámtól kapott, emiatt borzasztóan értékes és fontos neki. Anyukám akkor még nem vette észre, hogy elhagyta, de mögöttük ment egy férfi biciklivel, aki feltehetően felvette ezt a karkötőt, majd szépen elment vele – olvasható a bejegyzésben. – Ezt onnan tudjuk, mert mikor anyukám észrevette, hogy nincs meg a karkötő, eszébe jutott, hogy amikor sétáltak, ez a férfi elég lassan ment mögöttük és a földön keresett valamit. Aztán szép lassan elment mellettük... Szomorú, hogy emberekben nincs annyi tisztesség, hogy megkérdezze az előtte sétálótól, hogy ezt nem maguk hagyták el? Szóval remélem, ez az illető benne van ebben a csoportban, és lesz benne annyi, hogy ezt a karkötőt elküldi nekünk Békéscsabára – zárult a bejegyzés.

Az már csak mi is reméljük, hogy a „becsületes megtaláló” hazajuttatja a csabai családnak oly fontos karkötőt, így az egri városnézés emléke – ha nem is teljesen –, de kissé megszépülhet majd.

Nemrégiben készítettünk egy összeállítást arról, hogy ha valaki Békéscsabától egy kicsit távolabb szeretne kikapcsolódni és megmártózni, akkor sem kell messzire utaznia. Mintegy 200 kilométeres sugarú körben több minőségi fürdő is található, köztük ott van az egri termálfürdő is.