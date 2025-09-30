szeptember 30., kedd

Fontos döntés

1 órája

Idén is kapnak karácsonyi ételcsomagot a város lakói

Címkék#ételcsomag#önkormányzat#testület

Szerdai ülésén fontos döntést hozott a békési település önkormányzata.

Gajdács Pál

A város képviselő-testülete a napokban tartott ülésén döntött egy sokakat érintő kérdésről. A csorvási önkormányzat a karácsonyi ünnepek előtt minden évben karácsonyi ételcsomaggal kedveskedik a szociálisan rászoruló 65 éves és 65 év feletti helyi lakosoknak. A döntés értelmében ez így lesz idén is.

 

 

