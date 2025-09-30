Fontos döntés
2 órája
Idén is kapnak karácsonyi ételcsomagot a város lakói
Szerdai ülésén fontos döntést hozott a békési település önkormányzata.
A város képviselő-testülete a napokban tartott ülésén döntött egy sokakat érintő kérdésről. A csorvási önkormányzat a karácsonyi ünnepek előtt minden évben karácsonyi ételcsomaggal kedveskedik a szociálisan rászoruló 65 éves és 65 év feletti helyi lakosoknak. A döntés értelmében ez így lesz idén is.
