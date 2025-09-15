Százat kell aludni karácsonyig, mutatjuk mi vár ránk addig

Szeptember 15. és december 24. között 3 hónap és 8 nap, azaz pontosan 100 nap van. Ezalatt rengeteg minden vár ránk. Megnéztük, milyen napra esnek az ünnepnapok, és azt is kiszámoltuk, hány munkanap van karácsonyig.

Pontosan 100 nap múlva karácsony

Hány munkanap lesz karácsonyig?

A jó hír, hogy már csak 72 napot kell dolgozni a téli ünnepig.

Hány hosszú hétvége lesz még idén?

December 24-ig még két ünnep is vár ránk, de sajnos ezekkel kapcsolatban jó és rossz hírünk is van. A jó hír, hogy október 23. csütörtökre esik, így vár ránk egy négynapos hosszú hétvége: október 23–26.: csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.

A következő ünnep Mindenszentek napja november 1-jén. Azonban ez ebben az évben szombatra esik.

A karácsonyi időszak is tartogat egy hosszú hétvégét, ugyanis szerdától vasárnapig tart.

Szombaton is dolgozni fogunk?

Sajnos igen, idén még többször is. Elsőnek októberben vár ránk egy hat munkanapos hét. Október 24-ét, ami egy pénteki nap, egy héttel korábban, azaz október 18-án, szombaton kell ledolgozni.

December 24-ét, ami egy szerdai nap, december 13-án, szombaton kell majd ledolgozni.

Karácsonyig még szünet is lesz

Közel egy hónap múlva fellélegezhetnek a diákok, ugyanis kezdődik az őszi szünet. Idén az utolsó tanítási nap október 22., szerda, az első tanítási nap pedig november 3., hétfő. Szenteste 2025-ben szerdára esik, de a diákok már hamarabb örülhetnek, ugyanis az utolsó tanítási nap december 19-én, pénteken lesz. Viszonylag hosszú pihenő vár az iskolásokra, mert csak 2026. január 5-én, hétfőn kell visszaülniük az iskolapadba.