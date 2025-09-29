Pályára állítja a fiatalokat a kamara – podcasttal

A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nemrégiben adta át a nyolcadikosoknak a pályaorientációs falinaptárt, melynek az a célja, hogy megkönnyítse a fiatalok pályaválasztását. Mészárosné Szabó Anna podcastunkban beszélt arról is, mit érdemes figyelembe venni a gyerekeknek és a szülőknek a pályaválasztásnál, de az is kiderül, hogyan alakult az elmúlt időben a szakképzési rendszer. Szóba került a közelgő pályaválasztási vásár is, miért érdemes oda kilátogatni.