Pályára állítja a fiatalokat a kamara – podcasttal
Hogyan válasszanak ma pályát a fiatalok? Mit nyújt egy gimnázium, egy technikum, egy szakképző iskola? Ezeket tisztázta podcastunkban Mészárosné Szabó Anna, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője.
A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nemrégiben adta át a nyolcadikosoknak a pályaorientációs falinaptárt, melynek az a célja, hogy megkönnyítse a fiatalok pályaválasztását. Mészárosné Szabó Anna podcastunkban beszélt arról is, mit érdemes figyelembe venni a gyerekeknek és a szülőknek a pályaválasztásnál, de az is kiderül, hogyan alakult az elmúlt időben a szakképzési rendszer. Szóba került a közelgő pályaválasztási vásár is, miért érdemes oda kilátogatni.
Beol podcast
