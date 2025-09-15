2 órája
Megújult a Kálvin utcai óvoda – 160 milliós fejlesztés a gyerekekért – galériával, videóval
Újabb beruházást adtak át hétfőn délelőtt Mezőberényben. Befejeződött a Mezőberényi Kálvin utcai óvoda 160 millió forintból megvalósuló fejlesztése, aminek keretében korszerűsítették, illetve bővítették az intézményt.
A Mezőberényi Kálvin utcai óvoda ünnepélyes átadásán Siklósi István, a város polgármestere elmondta, fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél jobb feltételek között lehessenek napközben.
– Mezőberény komoly elképzeléssel vágott neki a lakosságmegtartó-erő növelésének – tette hozzá. – Elsősorban munkahelyteremtésben gondolkodunk, illetve a bölcsődék, óvodák, iskolák fejlesztésére is hangsúlyt fektetünk. Fontosnak tartjuk, hogy olyan óvodáink legyenek, amelyek megfelelnek a mai kor követelményeinek.
Kálvin utcai óvoda: fejlesztésre fejlesztést terveznek
Kiemelte, további fejlesztésben is gondolkodnak, szeretnék teljessé tenni a Kálvin utcai vagy más néven Magyarvégesi óvoda fejlesztését, és felújítani az intézmény további részét is. Így egy egybefüggő, teljesen megújult épülettel gazdagodna Mezőberény. Mint mondta, bíznak abban, hogy akár már idén elkezdhetik a pályázatot készíteni. Szólt arról, hogy Dankó Béla országgyűlési képviselő nagyban segítette, hogy a fejlesztés megvalósulhasson.
A gyermekeket érintő fejlesztések mindig kiemelten fontosak
Dankó Béla hangsúlyozta, valamennyi beruházás fontos, de a gyermekeket érintő fejlesztéseket a legelső helyre szokták helyezni.
– Mezőberényben a beruházások terén is nagyon aktív az önkormányzat, számos területen történt előrelépés az elmúlt időszakban. 2022 óta közel 1,8 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett a városba, amelynek legjelentősebb részét az önkormányzat nyerte el. Olyan beruházások készülhetnek el, amelyek a városvezetés céljának megfelelően élhetőbbé teszik a települést, és a lakosságmegtartó-erő növeléséhez is hozzájárulnak – emelte ki. – Amikor a családok arról döntenek, hogy hol szeretnék felnevelni a gyermekeiket, nagyon fontos számukra, hogy az adott településen milyen állapotban vannak az oktatási intézmények. A városban folyamatosak ezek a fejlesztések is.
A beruházás kapcsán kifejtette, nemcsak az épület, hanem annak a környezete is megszépült, és a pedagógusok, a dolgozók munkakörülményei is javulhattak.
– Nagyon fontos, hogy megbecsüljük azokat, akik az életüket arra teszik fel, hogy a gyermekeket oktassák, neveljék – hangsúlyozta.
Megújult a Kálvin utcai óvodaFotók: Dinya Magdolna
Több elemből állt a beruházás
A 160 milliós forintos fejlesztésnek köszönhetően 140 négyzetméteres területtel bővül az óvoda. Kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki, illetve új sószoba is szolgálja a gyerekeket. Napelemrendszert szereltek fel, közterületeken parkolókat alakítottak ki, illetve környezetrendezés is megvalósult. A Magyarvégesi Óvoda egyébként fontos évfordulóhoz is érkezett, hiszen 1895-ben nyitotta meg a kapuit.