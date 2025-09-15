Megújult a Kálvin utcai óvoda – 160 milliós fejlesztés a gyerekekért – galériával, videóval

A Mezőberényi Kálvin utcai óvoda ünnepélyes átadásán Siklósi István, a város polgármestere elmondta, fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél jobb feltételek között lehessenek napközben.

Dankó Béla, Kissné Wagner Mária, Kissné Wagner Mária, Mezőberény Város Óvodai Intézménye intézményvezetője és Siklósi István adta át a fejlesztést. Fotó: Dinya Magdolna

– Mezőberény komoly elképzeléssel vágott neki a lakosságmegtartó-erő növelésének – tette hozzá. – Elsősorban munkahelyteremtésben gondolkodunk, illetve a bölcsődék, óvodák, iskolák fejlesztésére is hangsúlyt fektetünk. Fontosnak tartjuk, hogy olyan óvodáink legyenek, amelyek megfelelnek a mai kor követelményeinek.

Kálvin utcai óvoda: fejlesztésre fejlesztést terveznek

Kiemelte, további fejlesztésben is gondolkodnak, szeretnék teljessé tenni a Kálvin utcai vagy más néven Magyarvégesi óvoda fejlesztését, és felújítani az intézmény további részét is. Így egy egybefüggő, teljesen megújult épülettel gazdagodna Mezőberény. Mint mondta, bíznak abban, hogy akár már idén elkezdhetik a pályázatot készíteni. Szólt arról, hogy Dankó Béla országgyűlési képviselő nagyban segítette, hogy a fejlesztés megvalósulhasson.

A gyermekeket érintő fejlesztések mindig kiemelten fontosak

Dankó Béla hangsúlyozta, valamennyi beruházás fontos, de a gyermekeket érintő fejlesztéseket a legelső helyre szokták helyezni.

– Mezőberényben a beruházások terén is nagyon aktív az önkormányzat, számos területen történt előrelépés az elmúlt időszakban. 2022 óta közel 1,8 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett a városba, amelynek legjelentősebb részét az önkormányzat nyerte el. Olyan beruházások készülhetnek el, amelyek a városvezetés céljának megfelelően élhetőbbé teszik a települést, és a lakosságmegtartó-erő növeléséhez is hozzájárulnak – emelte ki. – Amikor a családok arról döntenek, hogy hol szeretnék felnevelni a gyermekeiket, nagyon fontos számukra, hogy az adott településen milyen állapotban vannak az oktatási intézmények. A városban folyamatosak ezek a fejlesztések is.

A beruházás kapcsán kifejtette, nemcsak az épület, hanem annak a környezete is megszépült, és a pedagógusok, a dolgozók munkakörülményei is javulhattak.