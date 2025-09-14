szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

22°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megőrültek Ulziért

4 órája

Brutális K-Pop láz a Csaba Centerben: a király a legjobb formáját hozta – galériával, videóval

Címkék#tréning#Csaba Centerben#K-Pop#tánc#produkció#idol

Annyian jelentkeztek a K-Pop szombati oktatására, hogy dupla workshopot tartott Ulzi, a stílus egyik a királya. Kiderült, Békésben nemcsak ismerik, hanem rajonganak is korosztálytól függetlenül a K-Popért, és együtt táncoltak, hiszen a műfajnak a tánc a legfontosabb és leglátványosabb eleme, de sok minden más is társul hozzá.

Nyemcsok László

A házigazda, Kerekes Judit táncpedagógus, koreográfus, a FitDance Center SE vezetője kiemelte, ekkorra érdeklődésre legmerészebb álmaikban sem gondoltak, a békéscsaabai Csaba Centerben kiderült, hogy a K-Pop jelenleg miért Korea egyik legnagyobb exportcikke. A gyermekek, a tinik rajonganak a műfajért Békésben is, az pedig óriási élmény volt számukra, hogy együtt táncolhattak Ulzi útmutatásai alapján Békéscsaba plázájában.

A K-Pop nagyot ment a Csaba Centerben
A K-Pop nagyot ment a Csaba Centerben Ulzi vezetésével. Fotó: Kiss Zoltán

A K-pop táncoktatás egyre népszerűbb

Mint korábban írtunk róla, a K-pop nem csupán egyetlen stílus, hanem több műfaj, mint például az elektronikus, hiphop, pop, rock és R&B elemek keveredése. Természetesen Ázsiában a legnépszerűbb, de már Európában is mindent visz, jellemzően a tinilányok körében. A K-pop bandák védjegye, hogy amit nyújtanak, az a zene mellett a divatot, a táncot és a közösségi médiát is magában foglalja. A K-pop táncoktatás is egyre népszerűbb.

A koreai zeneipar a nyugati stílusokat integrálta saját hagyományaival

Kerekes Judit és Ulzi érdeklődésünkre hangsúlyozta, a K-Pop (Korean Pop) egy globális kultúra is, amely az 1990-es években kezdődött, amikor a koreai zeneipar a nyugati stílusokat próbálta integrálni a saját hagyományaival. Az első modern K-Pop formációk között volt a Seo Taiji and Boys (1992), akik sok új elemet hoztak a koreai zenébe, beleértve a hiphopot, a rapet és a táncot.

 A koreográfiák rendkívül precízek, dinamikusak

– A K-POP központjában a „idolkultúra" áll. Az idolok olyan fiatal előadók, akik hosszú tréningeken vesznek részt, mielőtt debütálnának. A tréningek sokszor éveken át tartanak, és a K-Pop csapatok több tagból állnak, és minden tag egy-egy saját karakterrel rendelkezik, ami különböző rajongói bázisokat hoz létre – ecsetelte Kerekes Judit. – A koreográfiák rendkívül precízek, dinamikusak és gyakran tele vannak szinkron mozdulatokkal. Az előadók gyakran naponta több órán keresztül gyakorolnak, hogy a táncok tökéletesen beleégjenek a mozgásukba.

K-Pop workshop a Csaba Centerben

Fotók: Kiss Zoltán

Nemcsak zenei produkciók, hanem vizuális műalkotások is

Kerekes Judit elmondta, az előadók gyakran különféle technikai kihívásokkal szembesülnek, beleértve a gyors lábmunkát, a szinkronizált mozgást, valamint a kifejező színpadi jelenlétet. A K-Pop videók nemcsak zenei produkciók, hanem vizuális műalkotások is, amiket gyakran filmként rendeznek meg.

Az idolok életét, stílusát és személyiségét is követik

A K-Pop rajongói kultúra híres a rendkívül elkötelezett és szenvedélyes közönségről. A rajongók (más néven "K-Pop stans") nemcsak a zenét, hanem az idolok életét, stílusát és személyiségét is követik. A közösségi médián keresztül a rajongók folyamatosan kapcsolatban állnak kedvenc csapataikkal, és aktívan hozzájárulnak a népszerűségük növeléséhez. Például különböző szavazásokon való részvétellel, streaminggel, vagy akár az idolok számára szóló ajándékok küldésével.

Jelentős hatással van a divatra

Az internet és a közösségi média révén a K-Pop zenéje és tánca gyorsan eljutott a világ minden tájára. A YouTube, Twitter, TikTok és egyéb platformok segítségével a stílus előadói világszerte elérhetők. Ezen kívül jelentős hatással van a divatra is, mivel a csapatok gyakran népszerűsítik a legújabb trendeket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu