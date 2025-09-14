Brutális K-Pop láz a Csaba Centerben: a király a legjobb formáját hozta – galériával, videóval

A házigazda, Kerekes Judit táncpedagógus, koreográfus, a FitDance Center SE vezetője kiemelte, ekkorra érdeklődésre legmerészebb álmaikban sem gondoltak, a békéscsaabai Csaba Centerben kiderült, hogy a K-Pop jelenleg miért Korea egyik legnagyobb exportcikke. A gyermekek, a tinik rajonganak a műfajért Békésben is, az pedig óriási élmény volt számukra, hogy együtt táncolhattak Ulzi útmutatásai alapján Békéscsaba plázájában.

A K-Pop nagyot ment a Csaba Centerben Ulzi vezetésével. Fotó: Kiss Zoltán

A K-pop táncoktatás egyre népszerűbb

Mint korábban írtunk róla, a K-pop nem csupán egyetlen stílus, hanem több műfaj, mint például az elektronikus, hiphop, pop, rock és R&B elemek keveredése. Természetesen Ázsiában a legnépszerűbb, de már Európában is mindent visz, jellemzően a tinilányok körében. A K-pop bandák védjegye, hogy amit nyújtanak, az a zene mellett a divatot, a táncot és a közösségi médiát is magában foglalja. A K-pop táncoktatás is egyre népszerűbb.

A koreai zeneipar a nyugati stílusokat integrálta saját hagyományaival

Kerekes Judit és Ulzi érdeklődésünkre hangsúlyozta, a K-Pop (Korean Pop) egy globális kultúra is, amely az 1990-es években kezdődött, amikor a koreai zeneipar a nyugati stílusokat próbálta integrálni a saját hagyományaival. Az első modern K-Pop formációk között volt a Seo Taiji and Boys (1992), akik sok új elemet hoztak a koreai zenébe, beleértve a hiphopot, a rapet és a táncot.

A koreográfiák rendkívül precízek, dinamikusak

– A K-POP központjában a „idolkultúra" áll. Az idolok olyan fiatal előadók, akik hosszú tréningeken vesznek részt, mielőtt debütálnának. A tréningek sokszor éveken át tartanak, és a K-Pop csapatok több tagból állnak, és minden tag egy-egy saját karakterrel rendelkezik, ami különböző rajongói bázisokat hoz létre – ecsetelte Kerekes Judit. – A koreográfiák rendkívül precízek, dinamikusak és gyakran tele vannak szinkron mozdulatokkal. Az előadók gyakran naponta több órán keresztül gyakorolnak, hogy a táncok tökéletesen beleégjenek a mozgásukba.