4 órája
Brutális K-Pop láz a Csaba Centerben: a király a legjobb formáját hozta – galériával, videóval
Annyian jelentkeztek a K-Pop szombati oktatására, hogy dupla workshopot tartott Ulzi, a stílus egyik a királya. Kiderült, Békésben nemcsak ismerik, hanem rajonganak is korosztálytól függetlenül a K-Popért, és együtt táncoltak, hiszen a műfajnak a tánc a legfontosabb és leglátványosabb eleme, de sok minden más is társul hozzá.
A házigazda, Kerekes Judit táncpedagógus, koreográfus, a FitDance Center SE vezetője kiemelte, ekkorra érdeklődésre legmerészebb álmaikban sem gondoltak, a békéscsaabai Csaba Centerben kiderült, hogy a K-Pop jelenleg miért Korea egyik legnagyobb exportcikke. A gyermekek, a tinik rajonganak a műfajért Békésben is, az pedig óriási élmény volt számukra, hogy együtt táncolhattak Ulzi útmutatásai alapján Békéscsaba plázájában.
A K-pop táncoktatás egyre népszerűbb
Mint korábban írtunk róla, a K-pop nem csupán egyetlen stílus, hanem több műfaj, mint például az elektronikus, hiphop, pop, rock és R&B elemek keveredése. Természetesen Ázsiában a legnépszerűbb, de már Európában is mindent visz, jellemzően a tinilányok körében. A K-pop bandák védjegye, hogy amit nyújtanak, az a zene mellett a divatot, a táncot és a közösségi médiát is magában foglalja. A K-pop táncoktatás is egyre népszerűbb.
A koreai zeneipar a nyugati stílusokat integrálta saját hagyományaival
Kerekes Judit és Ulzi érdeklődésünkre hangsúlyozta, a K-Pop (Korean Pop) egy globális kultúra is, amely az 1990-es években kezdődött, amikor a koreai zeneipar a nyugati stílusokat próbálta integrálni a saját hagyományaival. Az első modern K-Pop formációk között volt a Seo Taiji and Boys (1992), akik sok új elemet hoztak a koreai zenébe, beleértve a hiphopot, a rapet és a táncot.
A koreográfiák rendkívül precízek, dinamikusak
– A K-POP központjában a „idolkultúra" áll. Az idolok olyan fiatal előadók, akik hosszú tréningeken vesznek részt, mielőtt debütálnának. A tréningek sokszor éveken át tartanak, és a K-Pop csapatok több tagból állnak, és minden tag egy-egy saját karakterrel rendelkezik, ami különböző rajongói bázisokat hoz létre – ecsetelte Kerekes Judit. – A koreográfiák rendkívül precízek, dinamikusak és gyakran tele vannak szinkron mozdulatokkal. Az előadók gyakran naponta több órán keresztül gyakorolnak, hogy a táncok tökéletesen beleégjenek a mozgásukba.
K-Pop workshop a Csaba CenterbenFotók: Kiss Zoltán
Nemcsak zenei produkciók, hanem vizuális műalkotások is
Kerekes Judit elmondta, az előadók gyakran különféle technikai kihívásokkal szembesülnek, beleértve a gyors lábmunkát, a szinkronizált mozgást, valamint a kifejező színpadi jelenlétet. A K-Pop videók nemcsak zenei produkciók, hanem vizuális műalkotások is, amiket gyakran filmként rendeznek meg.
Az idolok életét, stílusát és személyiségét is követik
A K-Pop rajongói kultúra híres a rendkívül elkötelezett és szenvedélyes közönségről. A rajongók (más néven "K-Pop stans") nemcsak a zenét, hanem az idolok életét, stílusát és személyiségét is követik. A közösségi médián keresztül a rajongók folyamatosan kapcsolatban állnak kedvenc csapataikkal, és aktívan hozzájárulnak a népszerűségük növeléséhez. Például különböző szavazásokon való részvétellel, streaminggel, vagy akár az idolok számára szóló ajándékok küldésével.
Jelentős hatással van a divatra
Az internet és a közösségi média révén a K-Pop zenéje és tánca gyorsan eljutott a világ minden tájára. A YouTube, Twitter, TikTok és egyéb platformok segítségével a stílus előadói világszerte elérhetők. Ezen kívül jelentős hatással van a divatra is, mivel a csapatok gyakran népszerűsítik a legújabb trendeket.
