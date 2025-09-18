szeptember 18., csütörtök

Megjósolhatták volna

4 órája

Ezt nem látta előre: jósnőt keresett, de kemény beszólásokat kapott

Egy ártatlan bejegyzés indította el a lavinát a közösségi médiában. Valaki név nélkül megbízható jósnőt vagy jóst keresett, aki „nem kókler”, és lehetőleg szombaton is dolgozik.

Bátori Attila

Egy bejegyzés kavarta fel az állóvizet az egyik legnépszerűbb, békéscsabaiakat tömörítő Facebook-csoportban. A poszt írója jósnőt vagy jóst keresett, de amit a hozzászólóktól kapott, arra nem volt felkészülve.

Jósnő utáni kutatás rázta fel a Facebookot
Jósnőt kerestek egy helyi csoportban. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Sziasztok. Keresek jósnőt vagy jóst, aki nem egy kókler. Azt a személyt keresem, aki ha meglát, már tudja és mondja, amit senkitől sem tudhat. Személyes tapasztalatok alapján érdekel a véleményetek. Ha árat is tudtok mellé írni, esetleg nemrég voltatok az adott helyen, az még jobb lenne. Vélemények, tapasztalatok és minden érdekelne, illetve kinek mi jött be a jóslat óta. Segítségeteket előre is köszönöm. Ui. : A legjobb az lenne, ha szombaton is fogadna

 – olvasható a Békéscsaba napjainkban csoportban.

A bejegyzésre azonnal ráharaptak, percek alatt tucatszámra jelentek meg a kommentek. Sokan viccet csináltak a keresésből. 

Én csak JÓSkát ismerek azis jó

távjóslast végzek, az első jóslat ingyenes: butaságod sok pénzbe fog kerülni.

mindmeghalunk. Húszezer lesz nyugtával.

Nekem azt jósolták ,hogy életem végéig fogok élni ! Baráti bevezető árban --

Ahogy általában lenni szokott, most is sok olyan hozzászóló volt, aki valamelyik ismerősét linkelte be. Más a tévén keresztül ígért energiaküldést, ha nincs tévé, „a kávéfőző is megfelel”.

Voltak, akik józan hangon próbálták lehűteni a kedélyeket: „olyan, hogy jövőbelátás, nincs”, míg mások szerint a kártya legfeljebb útmutatás. A szkeptikusokat persze rögtön le is hordták, mert ahol hittel és reménnyel jósolnak, ott a szkepszis bizony nem menő.

Sikerült jósnőt találni?

Egy bizonyos Alexandra neve többször is feltűnt, szinte rajongói klub alakult köré: „megmondja a tutit”, „profi kártyavető”, „csoda” – sorjáztak a dicséretek. Volt, aki saját tapasztalatait osztotta meg: elsőre órás kirakás, később már csak célzott kérdések. Sőt, állítólag másnapra mindig válaszol Messengerben.

De akadtak versenytársak is: egy mestermágus, sőt még a „Kender utcai cigány jósnő” is felbukkant a kommentek között. 

A jósnő-kereső poszt így végül igazi közösségi kártyavetéssé vált: mindenki lerakta a maga lapját – ki komolyan, ki nevetve. A jövőt ugyan nem tudjuk, de az biztos, hogy a bejegyzés írója rengeteg Facebook-értesítést kapott. Arról sajnos nincs információnk, hogy végül hasznosnak bizonyultak-e az információk. Azonban hétfő délutánra  hozzászólás lehetőségét kikapcsolták a bejegyzésnél, ezért okkal feltételezhető, lezárult a keresés.

Legutóbb egy kislány zaklatása miatt forrtak fel az indulatok

Szeptember elején egy felkavaró bejegyzés látott napvilágot a korábban is említett csoportban. A történetet egy aggódó anya tette közzé. 

 

