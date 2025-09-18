Ezt nem látta előre: jósnőt keresett, de kemény beszólásokat kapott

Egy bejegyzés kavarta fel az állóvizet az egyik legnépszerűbb, békéscsabaiakat tömörítő Facebook-csoportban. A poszt írója jósnőt vagy jóst keresett, de amit a hozzászólóktól kapott, arra nem volt felkészülve.

Jósnőt kerestek egy helyi csoportban. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Sziasztok. Keresek jósnőt vagy jóst, aki nem egy kókler. Azt a személyt keresem, aki ha meglát, már tudja és mondja, amit senkitől sem tudhat. Személyes tapasztalatok alapján érdekel a véleményetek. Ha árat is tudtok mellé írni, esetleg nemrég voltatok az adott helyen, az még jobb lenne. Vélemények, tapasztalatok és minden érdekelne, illetve kinek mi jött be a jóslat óta. Segítségeteket előre is köszönöm. Ui. : A legjobb az lenne, ha szombaton is fogadna

– olvasható a Békéscsaba napjainkban csoportban.

A bejegyzésre azonnal ráharaptak, percek alatt tucatszámra jelentek meg a kommentek. Sokan viccet csináltak a keresésből.

Én csak JÓSkát ismerek azis jó

távjóslast végzek, az első jóslat ingyenes: butaságod sok pénzbe fog kerülni.

mindmeghalunk. Húszezer lesz nyugtával.

Nekem azt jósolták ,hogy életem végéig fogok élni ! Baráti bevezető árban --

Ahogy általában lenni szokott, most is sok olyan hozzászóló volt, aki valamelyik ismerősét linkelte be. Más a tévén keresztül ígért energiaküldést, ha nincs tévé, „a kávéfőző is megfelel”.

Voltak, akik józan hangon próbálták lehűteni a kedélyeket: „olyan, hogy jövőbelátás, nincs”, míg mások szerint a kártya legfeljebb útmutatás. A szkeptikusokat persze rögtön le is hordták, mert ahol hittel és reménnyel jósolnak, ott a szkepszis bizony nem menő.

Sikerült jósnőt találni?

Egy bizonyos Alexandra neve többször is feltűnt, szinte rajongói klub alakult köré: „megmondja a tutit”, „profi kártyavető”, „csoda” – sorjáztak a dicséretek. Volt, aki saját tapasztalatait osztotta meg: elsőre órás kirakás, később már csak célzott kérdések. Sőt, állítólag másnapra mindig válaszol Messengerben.

De akadtak versenytársak is: egy mestermágus, sőt még a „Kender utcai cigány jósnő” is felbukkant a kommentek között.

A jósnő-kereső poszt így végül igazi közösségi kártyavetéssé vált: mindenki lerakta a maga lapját – ki komolyan, ki nevetve. A jövőt ugyan nem tudjuk, de az biztos, hogy a bejegyzés írója rengeteg Facebook-értesítést kapott. Arról sajnos nincs információnk, hogy végül hasznosnak bizonyultak-e az információk. Azonban hétfő délutánra hozzászólás lehetőségét kikapcsolták a bejegyzésnél, ezért okkal feltételezhető, lezárult a keresés.