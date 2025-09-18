Borzasztó dolgot tettek a játszótéren, lezuhant a kisgyermek

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a játszótérrel kapcsolatos aktuális kérdésekről a Facebook-oldalán számolt be, kiemelve, hogy munkatársaik folyamatosan ellenőrzik a létesítményeket.

A játszótéren nagyobb baj is történhetett volna.

Játszótér: mindent megtesznek a biztonságért

– Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a játékeszközök biztonságosak legyenek, és azok is maradjanak – tették hozzá a posztban. Mint írták, sajnos több alkalommal észlelték már azt, hogy a játékelemeket, jelen esetben a hintát tartó csavarokat rossz szándékú emberek meglazítják, kicsavarják.

Elképesztő, amit tettek

– Érthetetlen számunkra, hogy miért tesz valaki ilyet – hangsúlyozták. – Idáig a bajt sikerült megelőznünk. Néhány napja azonban az egyik ilyen hinta, aminek láthatóan meglazították az egyik felfogató csavarját, leszakadt egy kisgyermek alatt. Szerencsére a szülő jelenlétében hintázó gyermek komolyabb sérülés nélkül megúszta a balesetet.

Segítséget kérnek

Kiemelték, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jövőben ilyen újabb eset ne fordulhasson elő.

– Ebben kérjük mindenki segítségét. Kérjük, aki látta, vagy tudomása van arról, hogy ki vagy kik rongálják meg így, teszik szándékosan balesetveszélyessé a hintákat, jelezzék nekünk – fogalmazott a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.