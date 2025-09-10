1 órája
Különleges játékélményt biztosítanak a gyerekeknek
Fontos beszerzések valósultak meg a gyerekek érdekében. Új játszóeszközöket helyeztek el a Gyöngyvirág téri játszótéren és a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda udvarán
Kiss Tamásné gyulai önkormányzati képviselő a képviselői keretéből finanszírozta a beruházást, a játszóeszközök beszerzését, melynek keretében egy kétüléses lapülőkés fém hintát helyeztek el a Gyöngyvirág téren található játszótéren, illetve egy 1000 milliméteres kosarú fém minifészekhintát a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda udvarán. Mindkét helyszínen régóta szerettek volna új játszóeszközöket.
A játszóeszközök már a helyükön vannak
A kivitelező augusztus végén leszállította a hintákat, elvégezte a szükséges földmunkát és betonozást, majd a helyszíni üzembe helyezést. A Gyöngyvirág téren ütéscsillapító felületet is kialakítottak, illetve mindkét helyszínen megtörtént az üzembe helyezést megelőző első felülvizsgálat. A beruházás összköltsége 1 millió 359 ezer 788 forint plusz ÁFA összegbe került.
Különösen fontos fészekhinta
A Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda vezetője, Mohai Tibor Szilárdné elmondta, hogy Kiss Tamásné minden évben támogatja az intézményt, a most felszerelt fészekhinta – mivel sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáért felelős óvodáról van szó – különösen hasznos számukra, hiszen ezeknek a gyerekeknek különösen nagy a mozgásigénye, ráadásul a játékeszközt a mérete miatt a kiscsoportosok is tudják használni.
