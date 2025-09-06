Fejlesztés
Járdák újulhatnak meg és épülhetnek Békés vármegye több településén
Újabb jó hírek érkeztek több település számára. Járdaépítésre, illetve járdafelújításra nyert támogatást több önkormányzat a Magyar Falu Programban.
Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-oldalán számolt be arról, hogy több település nyert támogatást a Magyar Falu Programban járdaépítésre, illetve járdafelújításra. Összesen mintegy 50 millió forint érkezett a célra.
Dankó Béla részletes tájékoztatást is adott a támogatásokról. Eszerint
- Csabacsűd önkormányzata 6 439 959 forint
- Ecsegfalva önkormányzat 6 252 131 forint
- Hunya önkormányzata 6 264 450 forint
- Kamut önkormányzat 6 176 394 forint
- Körösladány önkormányzata 5 998 537 forint
- Köröstarcsa önkormányzata 6 299 651 forint
- Murony önkormányzata 6 179 539 forint
- Örménykút önkormányzata 5 999 998 forint
támogatásban részesült.
