Járdák újulhatnak meg és épülhetnek Békés vármegye több településén

Újabb jó hírek érkeztek több település számára. Járdaépítésre, illetve járdafelújításra nyert támogatást több önkormányzat a Magyar Falu Programban.

Papp Gábor

Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-oldalán számolt be arról, hogy több település nyert támogatást a Magyar Falu Programban járdaépítésre, illetve járdafelújításra. Összesen mintegy 50 millió forint érkezett a célra.

felújítják a járdákat, jelentette be Dankó Béla
Dankó Béla jelentette be a járdafelújításokról- és építésekről szóló hírt Fotó: Jenei Péter-archív

Dankó Béla részletes tájékoztatást is adott a támogatásokról. Eszerint

  • Csabacsűd önkormányzata 6 439 959 forint
  • Ecsegfalva önkormányzat 6 252 131 forint
  • Hunya önkormányzata 6 264 450 forint
  • Kamut önkormányzat 6 176 394 forint
  • Körösladány önkormányzata 5 998 537 forint
  • Köröstarcsa önkormányzata 6 299 651 forint
  • Murony önkormányzata 6 179 539 forint
  • Örménykút önkormányzata 5 999 998 forint

támogatásban részesült.

 

